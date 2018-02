Conoce la historia personal que llevó a Mauricio Jurado a convertirse en campeón de España de Muay Thai

El Fútbol sala era el deporte que practicaba Mauricio hasta que una tragedia asoló su vida. “Falleció un amigo y compañero de equipo, preferí dejarlo porque me recordaba mucho a él”, lamenta. Fue entonces cuando se animó a probar los deportes de contacto tras conocer a su maestro, Iván Davó, del Club Shanga San Vicente, que le mostró las posibilidades de una disciplina marcial tailandesa como el Muay Thai, que se desarrolla por medio de golpes con técnicas combinadas de piernas, brazos, pies, rodilla y codos, además de barridos y lanzamientos.

Desde entonces, Mauricio no ha dejado de entrenar y progresar, con esfuerzos casi diarios que no tardaron en materializarse con buenos resultados. Debutó en competición hace apenas un año, en el campeonato de la Comunidad Valenciana celebrado en La Nucía, donde se proclamó ganador y consiguió el billete al campeonato de España que se disputó en Alhaurín de la Torre (Málaga). Si aquello no era ya suficiente logro, en el nacional se colgó la medalla de oro (categoría de -86 kg), proclamándose Campeón de España y siendo convocado por la selección valenciana de Muay Thai. Para este 2018, los objetivos son el Campeonato de España de Cataluña y el Mundial de Acapulco.

Muay Thai

“Antes tenía una vida más alocada. El Muay Thai me sirvió para tomar un camino, enfocarme y aprender a dar lo máximo en los últimos segundos, algo que puede aplicarse también a la vida”. De momento “ es sólo un Hobby, pero me lo tomo bastante en serio”. señala Mauricio. En estos años ha aprendido principios como “la humildad, el compañerismo, el sacrificio o el autocontrol”.

Su afición por esta disciplina se tornó poco a poco en pasión, hasta el punto de viajar a Tailandia para realizar un curso de instructor donde coincidió con Pedro Villalobos, un maestro español que abrió una escuela en el país que es cuna de este deporte. “Tengo claro que quiero dedicarme a la enseñanza, para transmitir a cada persona lo que necesite”, asegura.

Perfil personal

Mauricio Jurado nació en Colombia hace 23 años. Por motivos laborales de su familia se vino a San Vicente hace mucho tiempo, aunque ahora su madre está en el país natal. Estudió bachillerato en el IES María Blasco y luego optó por la salida de comercio internacional. Actualmente compatibiliza la práctica del Muay Thai con sus trabajos como miembro de seguridad en eventos o realizando mudanzas. Otra de sus aficiones es la lectura y siempre lleva un libro a los campeonatos, aunque también le gusta salir con los amigos, viajar o hacer senderismo. Como buen sanvicentero de adopción, le encantan las Hogueras de su localidad o recorrer el pueblo en bici.