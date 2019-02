Buena imagen pero mal resultado para el Patín Raspeig

Buen partido el que hicieron los amarillos en tierras catalanas a pesar del resultado que no refleja en ningún momento el partido serio y dominante que iniciaron. Fueron primero los de Mataró los que anotaron el primer gol de penalti, y un minuto después un penalti a favor del Patín Raspeig que no pudo anotar Óscar. Dos goles seguidos en el minuto 10 no amedrentaron a los amarillos que pudieron anotar dos goles de mano de Jaume Arché. Antes del descanso el Mataró anotaba su cuarto gol.

× Ampliar JOSE A ESCOBAR Foto de archivo del primer equipo.

Empezaba la segunda parte en la misma tónica el Patín Raspeig aguantaba como un jabato y llegaba a portería pero sin mucha suerte, todos llegaban sin poder anotar. No sería hasta el minuto 14 de la segunda parte que de mano de Ángel Velasco se anotara el tercero de penalti. Mataró llegaba poco y conseguía marcar otros cuatro goles que dejaron el marcador final en el 8-3.

Derrota del senior

El pasado Domingo el equipo senior se enfrentó a Hockey Patines “Ciudad de Murcia” en casa en un choque que no dejó buen sabor de boca ni a la afición ni al equipo. El conjunto local no pudo con el rival. Muchos tiros a puerta que no acababan en gol y una superioridad física y técnica de nuestros jugadores que no se aprovechó al cien por cien.

Aún así, en la primera parte el equipo consiguió marcar dos goles (Joan). En la segunda, el Raspeig salió mejor organizado y con más intensidad. Al equipo murciano, más veterano, le costaba aguantar el ritmo de nuestros jóvenes seniors, pero no desaprovechó ninguna ocasión y consiguió llegar a puerta y acertar, subiendo el marcador a su favor.