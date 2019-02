Alicia Galiana revalida título autonómico con las Dolphins de San Juan

El equipo femenino de San Juan Dolphins, en el que milita la sanvicentera Alicia Galiana (finalista de la gala del deporte como mejor deportista individual en deportes colectivos) se proclamó el pasado fin de semana campeón autonómico de Flag Football, renovando esta condición por tercer año consecutivo.

Además lo consiguieron de manera incontestable, cediendo una única derrota en los nueve partidos disputados. La 4ª y definitiva jornada tuvo lugar el pasado fin de semana, disputándose varios partidos en el polideportivo municipal de Sant Joan. En dos de ellos tuvieron presencia las Dolphins, consiguiendo la victoria de forma emocionante ante Alicante Sharks (21-20), en un partido de lo más disputado. Antes habían cedido la única derrota del torneo ante Murcia Cobras (2-21). “Esta jornada la hemos usado para que las jugadoras nuevas se rodaran y conocieran bien como funciona este deporte”, declaró Alicia tras celebrar por todo lo alto el campeonato.

Rumbo a Europa

Ahora, la competición para hasta Junio, cuando está prevista la disputa del Campeonato de España. Sin embargo, las Dolphins también acudirán a un torneo internacional, que se celebrará en Alemania y para el que había únicamente 16 plazas disponibles. Será una gran experiencia para las chicas, que se medirán a grandes combinados internacionales como los Copenhagen Tomahawks, Austrian Amazon, Mexico Ladies, Moscow Lynx o Walldorf Wanderers, entre otros.

Flag Football

El Flag Football es una modalidad semidesconocida pero cada vez más practicada en nuestro país. Es similar al fútbol americano pero se juega sin placajes. En vez de tirar al suelo al jugador contrario para detener una jugada, el equipo defensor debe retirar uno de los dos banderines (flags) o pañuelos que cuelgan a los lados de la cintura, estos pueden ir ya sea con un cinturón o dentro del pantalón corto.

Se juega en diferentes modalidades. Debido a que no hay un organismo oficial que sea encargado de establecer, modificar y hacer cumplir las reglas: cada liga, torneo, organización o región puede tener las propias. No hay protección alguna como hombreras, cascos, etc. Sin embargo, no deja de ser apasionante y con mucha adrenalina, para quien lo juega; pues también se requiere mucha destreza y habilidad para evitar que te quiten algún pañuelo.