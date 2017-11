Alicia Galiana nos cuenta como ser internacional en un año

No hay deporte que se le resista a Alicia Galiana. Comenzó con el atletismo, probando con el salto de altura y llegando a ser deportista de élite y campeona de la Comunidad Valenciana. Luego se pasó a la piscina, pero la natación no acabó de convencerla, por lo que quiso apostar por los deportes de pelota. Se decidió por el baloncesto, pero una lesión le privó se seguir progresando. También ha tenido tiempo de jugar en las dos modalidades de Volley, tanto en la pista como en la playa, además de ser una gran bailarina y apasionada del ballet.

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Pero por si todo esto fuera poco, hace poco más de un año decidió afrontar un reto todavía mayor: “quería practicar algún deporte de competición y una amiga me propuso probar el Flag Football, no tenía nada que perder”, señala. Así es como se vio inmersa en el equipo de los San Juan Dholphins, aprendiendo desde cero un deporte que hasta ese momento le era totalmente desconocido.

Jugó el Europeo en Las Rozas y tiene opciones de ir al mundial de Panamá

En su puesto de receptora fue aprendiendo los secretos de esta modalidad tan peculiar de fútbol americano que destaca por la ausencia de contacto. Ganaron la liga regional y se proclamaron terceras de España, pero la gran aventura comenzó después: “me enteré de una prueba con la selección española y nos apuntamos varias del equipo”, explica Alicia. En Semana Santa se fue a Madrid y tras dos entrenamientos se vio dentro de las 25 preseleccionadas en primera instancia y de las 15 elegidas para participar en torneos internacionales. “Jugamos el Europeo en Las Rozas, finalizando terceras”, indica sin ser consciente de lo difícil que es ser internacional en cualquier deporte, sobretodo llevando tan poco tiempo practicándolo. “Al año que viene hay un mundial en Panamá, pero no sé si podré costeármelo”, lamenta. Por ahora su deporte es desconocido y cuesta encontrar apoyos publicitarios. Pero lo que nadie le quita a Alicia es la experiencia de haber defendido los colores de su país en un torneo a nivel europeo.

¿Qué es el Flag Football?

Es una modalidad de fútbol americano que se juega sin placajes. En vez de tirar al suelo al jugador contrario para detener una jugada, el equipo defensor debe retirar uno de los dos banderines (flags) o pañuelos que cuelgan a los lados de la cintura, estos pueden ir ya sea con un cinturón o dentro del pantalón corto.

Se juega en diferentes modalidades. Debido a que no hay un organismo oficial que sea encargado de establecer, modificar y hacer cumplir las reglas: cada liga, torneo, organización o región puede tener las propias. No hay protección alguna como hombreras, cascos, etc. Sin embargo, no deja de ser apasionante y con mucha adrenalina, para quien lo juega; pues también se requiere mucha destreza y habilidad para evitar que te quiten algún pañuelo.

Perfil Personal

Esta sanvicentera de 21 años estudió en el Colegio Santa Faz, pasando luego al IES María Blasco. Ha acabado TAFAD en el IES Haygón y al año que viene se plantea comenzar los estudios universitarios de enfermería. Además de ser gran deportista, es aficionada a la música, tocando el clarinete en la banda del pueblo desde los seis años. Otra de sus grandes aficiones es hacer puzzles.