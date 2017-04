Alejandro Fuentes, presente y futuro del BMX sanvicentero

El pasado 2016 fue un buen año para Alejandro Fuentes, ciclista de BMX y estudiante de 4º de la ESO en el IES Gaia. A sus 16 años ya cuenta con una importante colección de títulos, los últimos conseguidos el pasado año como Campeón en la Liga LBR, doble Campeón de España en las categorías de 20 y 24 pulgadas, así como la Copa de España. Cuenta su madre que casi se subió a una bicicleta antes que andar, lo de usar ruedines no fue con él, con 3 años ya estaba encima de una bici de BMX, para competir en su primer Campeonato de España con sólo 7 años.

“Lo que más me gusta de este deporte es la adrenalina” ha explicado al alcalde, Jesús Villar, “no he cogido miedo después de caerme, al contrario, si me caigo en un salto lo vuelvo a intentar”.

Fuentes pertenece al Club BMX San Vicente y entrena en el circuito del Parque Lo Torrent cuatro días a la semana, además de sus entrenamientos en pista y gimnasio. Esta temporada tiene puesto su objetivo en el Campeonato de España y la Liga LBR donde este año ya es Junior. Pero España se le queda pequeña, esta temporada también quiere competir por el Campeonato de Europa que será en Burdeos. A largo plazo sueña con estar algún día en unos Juegos Olímpicos, desde que en 2008 el BMX fuera declarado deporte olímpico.

Fue uno de los 3 nominados a “Mejor Deportista Promesa Masculino” en la pasada Gala del Deporte de San Vicente. “Es un merecido reconocimiento para un campeón que ya es un referente en este deporte”, ha explicado el alcalde, Jesús Villar, “y es nuestra responsabilidad, como administración pública, darles la visibilidad que se merecen”. El concejal de Deportes, José Luis Lorenzo, ha reconocido que Fuentes “es uno de los mejores ciclistas de España y es de San Vicente. Tiene mucho margen de progresión. Confiamos en su potencial”.