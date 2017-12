A la cantera del Patín Raspeig le toca lidiar contra el frío en Cocentaina

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

CP MURO 2 – 1 CP PATÍN RASPEIG A (SENIOR JORNADA 7)

El senior amarillo cayó derrotado en su desplazamiento a Muro, siempre complicado por la pista deslizante. A pesar de adelantarse por mediación de Rafa Jover, los locales pudieron voltear el marcador.

CP PATÍN RASPEIG B 9 – 2 HC VILLENA (SENIOR jornada 7)

Donde sí se consiguió la victoria fue en el duelo frente al Villena, que se disputó en el pabellón Ginés Alenda. Se llegó al descanso con ventaja local, gracias a los goles de Noé Navarro, Ángel Velasco y Jaume Arché. Los tantos siguieron cayendo del lado local en la reanudación, obra de Jaume Arché (2), Ángel Velasco, Álvaro Lax y Óscar Pérez (2).

Cantera

Mucha actividad como suele ser habitual, soportando frío en el siempre duro desplazamiento a Cocentaina. Derrota del Alevín B (9-3), que no rindió a su mejor nivel. Tampoco ofreció su mejor versión el infantil B, que luchó contra 0º de temperatura y frente a un rival que pudo remontar en los minutos finales (5-4). Si que se trajo la victoria el prebenjamín (0-3), en un duelo en el que se vieron pocos goles. En categoría benjamín destacar las derrotas del Raspeig C (6-0) y del A (4-0), para los que no fue su mejor fin de semana. Por último, el iniciación tenía partido en Alcoy, cayendo por 2-0.