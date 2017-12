José María Mena Beviá: “La viabilidad del club está garantizada durante muchos años”

José María Mena Beviá, presidente del F.C. Jove Español de San Vicente, suma su tercera temporada consecutiva al frente del equipo sanvicentero. Emprendedor y empresario de éxito alicantino que se hizo cargo de la entidad en un momento delicado de su historia reciente. No le gusta acaparar protagonismo, se cuenta con los dedos de una mano las ocasiones en las que ha concedido entrevistas por lo que le agradecemos su amabilidad y atención.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Pregunta: Tercera temporada consecutiva al frente del F.C. Jove Español de San Vicente, ¿Qué balance hace de estos tres años?

Respuesta: Un primer año muy complicado, con una situación económica caótica que se vio agravada a mitad de esa primera temporada al cambiar el Patronato las reglas de la subvención municipal. Aquella temporada culminó en descenso a Preferente del primer equipo. Una segunda temporada de asentarse en la categoría en la que terminamos en mitad de tabla y este tercer año parece que todo marcha bien en lo deportivo, institucional y económico.

P: ¿Pudo desaparecer el F.C. Jove Español en esa primera temporada? ¿Cómo pudo el club subsistir?

R: No me gusta mirar al pasado, es más, el fútbol no tiene memoria. Simplemente tenía dos caminos; retirar al equipo de competición disolviéndolo, o dar un paso al frente arriesgando mí patrimonio. Elegí la segunda opción.

P: ¿Cree que el pueblo de San Vicente reconocerá algún día lo que hizo en aquel momento?

R: No busco ningún tipo de reconocimiento. Lo que hice fue por San Vicente y lo volvería a hacer. Mientras José María Mena sea el presidente del club nos irán mejor o peor las cosas a nivel deportivo, pero a nivel de gestión económica e institucional el club tendrá estabilidad.

"A nivel de gestión económica e institucional el club tendrá estabilidad"

P: A nivel político, ¿como define el trato dispensado por parte del Patronato con el F.C. Jove Español de San Vicente?

R: Personalmente agradezco a D. Jesús Villar (Alcalde de San Vicente) así como a D. José Luis Lorenzo (Concejal de Deportes) y técnicos municipales su trabajo y entrega durante estos años, todos ellos sin excepción son personas que han estado vinculadas al deporte, por lo que saben la dificultad de sacar un proyecto como este adelante y es de agradecer su implicación y dedicación con el deporte.

P: Centrémonos en el presente, ¿qué ha aprendido desde esa primera temporada hasta hoy?

R: Que el fútbol es un mundo muy complicado. En estos años he definido un modelo deportivo, institucional y social que garantizan la viabilidad del club durante muchos años.

P: Veinticinco equipos entre fútbol base y los dos equipos senior, un equipo en primera división de fútbol playa y diferentes campus, así como diferentes actividades durante el año. ¿Cómo se hace esto posible?

R: En primer lugar agradezco a mí junta directiva su trabajo y esfuerzo. Hemos conseguido formar un grupo directivo muy competente, experimentado y sin fisuras, lo que nos otorga una estabilidad que se transmite a todos los estamentos del club.

P: A la buena marcha del primer equipo hay que sumarle que un 80% de jugadores son de San Vicente. ¿Es casualidad?

R: En absoluto, nuestra identidad como club es esa. Si somos el equipo que lleva el nombre y escudo del pueblo de San Vicente en el pecho, también debe de estar conformado por los chavales que van formándose en nuestra cantera. Ese es el camino que nos conducirá al éxito como club.

P: Tras la gran primera vuelta del primer equipo ¿Sueña con volver a tercera división?

R: Sueño con un Jove en tercera división en el que el 100% de jugadores sean jugadores formados en nuestra cantera y en tercera división. En la actualidad solo pido que sigan compitiendo hasta el final como lo están haciendo, esa entrega y sacrificio nos permitirá hacer cosas importantes. Su objetivo es firmar una buena campaña.

"En la actualidad solo pido que sigan compitiendo hasta el final como lo están haciendo, esa entrega y sacrificio nos permitirá hacer cosas importantes"

P: ¿Por qué da tanta importancia al fútbol base?

R: El mayor tesoro que tiene el Jove es su cantera, todos esos niños, madres y padres, así como técnicos que la integran. Quiero deportistas, pero sobre todo buenas personas. Los valores que les inculcamos desde bien pequeñitos a los casi cuatrocientos jugadores del club les ayudarán en la vida. El fútbol no es solo dar patadas y correr detrás de un balón, es mucho más que eso.

P: ¿Qué jugador o técnico le ha impresionado más de los que ha tenido en estos tres años?

R: Sin duda nuestro actual técnico (Ángel López) creo que inculca un carácter al equipo con el que me identifico plenamente. Como jugador, Luis Ortiz, el gran capitán. Pocas personas he conocido en este deporte con ese compromiso y sentido del sacrificio, para mí es un ejemplo de lo que debe de ser un jugador de fútbol con la cabeza amueblada.

P: ¿Faltan instalaciones en San Vicente?

R: Eso es obvio, los políticos actuales hacen lo que buenamente pueden. Con sólo dos campos no es culpa suya. Creo que de algún modo, a nivel político, debe debatirse en pleno municipal y limitarse qué clubes de nueva creación o recién inscritos en San Vicente puedan reclamar horas en igualdad de condiciones que el resto de clubes con un historial en el pueblo, porque eso produce un efecto llamada desde un municipio tan grande como Alicante en el que existe el mismo problema.

P: ¿Algún mensaje en especial a la afición?

R: Dar las gracias a todos por su apoyo incondicional y desearles felices fiestas a todos los aficionados y simpatizantes del Jove.