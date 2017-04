Ortopedia Ortosanvi: La ortopedia técnica que se ha convertido en referente de calidad y confianza

Ortopedia Ortosanvi se ha convertido en un referente de calidad y confianza por sus múltiples servicios, que se mejoran año a año en busca de facilitar la vida de sus clientes. En Ortopedia Ortosanvi, disponen de un gran bazar ortopédico que abarca todo un campo que cubre las necesidades de nuestros clientes para hacer más llevadero el día a día. Ortosanvi está integrada por un grupo multidisciplinar que ofrece servicios de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, etc. Es una ortopedia técnica, compuesta por un equipo de técnicos ortoprotésicos con una reconocida trayectoria y reconocimiento en toda la comunidad, realizando valoraciones ortoprotésicas: prendas de compresión, ayudas antidecúbitos (cojines para prevenir los daños por presión), ortesis de tronco, ortesis de miembro superior y miembro inferior, prótesis de miembro superior y miembro inferior, zapatos a medida, prótesis de mama, sillas de ruedas manuales, posicionamiento, eléctricas, hemiplejias, accesorios de sillas de ruedas, etc… Cuentan con una gran experiencia avalada por profesionales del sector sanitario. Existen 3 tipos de corsé para el tratamiento escoliótico del adolescente; rígido, nocturno y dinámico . El único corsé dinámico existente en la actualidad es el corsé spinecore , es un corsé cómodo, que no molesta, y no se nota, en el que el paciente puede hacer vida normal. En Ortosanvi tienen amplia experiencia en ortesis plantares (plantillas) tanto pediátricas como para adultos y disponen de aparataje para estudio ortopédico de la marcha y posturologico.

× Ampliar Un equipo de técnicos ortoprotésicos con una reconocida trayectoria.

Ortopedia Ortosanvi se encuentra en la C/ Pintor Sorolla, 18 en San Vicente del Raspeig con número de teléfono 965675363/692058712.