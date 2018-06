Celebran el 10º aniversario dando las gracias a todos los que han confiado en Taller Pascual Pastor

La pasión ha sido el motor que ha llevado a Pascual Pastor a cumplir su sueño, el de abrir un taller propio y consolidarlo en San Vicente, superando todos los obstáculos que se han puesto en su camino durante diez años cargados de aprendizaje y desarrollo.

× Ampliar Tu taller de confianza cumple 10 años y quiere agradecer toda la fidelidad que han recibido

Ahora, en el 10º aniversario, es momento de detenerse unos instantes para recordar el camino recorrido, a la vez que se recargan energías para afrontar lo que depare el futuro, sin perder ni un ápice de la ilusión con la que todo empezó un 6 de junio de 2008.

Historia

Pascual Pastor comenzó a desempeñar su oficio como chapista en 1997. En un pequeño taller de Rabasa fue adquiriendo experiencia, pasando por otros lugares en los que acabó de pulir su formación hasta decidirse por emprender la aventura de su vida.

“Siempre he tenido mucha convicción, he intentado no venirme abajo en los malos momentos”

Alquiló un taller de 260 metros en el nº 40 de la calle Ramón y Cajal y llenó esas cuatro paredes de esfuerzo, profesionalidad y dedicación.

Con el paso de los años se ha convertido en un taller cercano y eficiente para los vecinos de San Vicente. En una larga década han superado problemas de todo tipo, incluida una crisis global que ha afectado a todos los sectores, especialmente a los pequeños empresarios como Pascual, obligados a hacer verdaderas peripecias para mantener la nave a flote.

En su mirada, Pascual transmite todo el esfuerzo invertido en levantar su taller. También a través de sus ojos se puede adivinar toda esa pasión que sigue latente, a pesar de contar ya con diez años a las espaldas. “Siempre he tenido mucha convicción, he intentado no venirme abajo en los malos momentos”, confiesa, siempre con la idea de “mejorar, pulir cosas y continuar formándome para ofrecer un trato profesional y de calidad, sin poner excusas y cumpliendo las expectativas de quienes confíen en nosotros”.

× Ampliar Imagen de la inauguración un 6 de junio de 2008

Equipo y agradecimientos

Un pilar básico en la filosofía de negocio que Pascual Pastor ha llevado a cabo es la de involucrar a su equipo. “Quiero agradecer a todas las personas que laboralmente han trabajado conmigo estos años, ayudando entre todos a hacernos un hueco en San Vicente”. Actualmente cuenta con el apoyo de Pedro Arjona, que ha supuesto una gran tranquilidad para el negocio, así como Juan Ramón San José, que aporta su gran experiencia como pintor. Pero además, quiere hacer el agradecimiento extensivo a aquellos que siempre han creído en el proyecto, involucrándose en él de una u otra forma. Algunas de estas personas son Alberto García de la Vega, empresas como Comercial Rupar, Seguros Molina, Seguros Castelar, Electromecánica Torregrosa o Impormóvil, particulares, y por supuesto familia, pareja (Gema Ferrándiz), clientes y amig@s. Todos ellos han sido el colchón sobre el que caer en los momentos difíciles y en las largas épocas de jornadas laborales interminables.

Durante todo este 2018 lanzarán una promoción especial por el aniversario en la que ofrecerán un 10% de descuento adicional en presupuestos

Futuro

Han cumplido una década, pero quieren seguir afianzándose como un taller de confianza. Para agradecer la fidelidad de sus clientes, durante todo este 2018 lanzarán una promoción especial por el aniversario en la que ofrecerán un 10% de descuento adicional en presupuestos.

“Esperamos seguir ofreciendo lo mejor, siempre con buen trato y calidad”, declara Pascual Pastor. Muchos ya le conocéis. El resto, podéis hacerlo en la calle Ramón y Cajal (40) o llamando al nº de teléfono 627 220 276. Abren en horario de lunes a viernes (de 8h a 14h y de 16h a 20h).