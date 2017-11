Luis Miguel Pavía Estilistas: Calidad y precio que marcarán la diferencia para tu cabello

Si estás buscando una peluquería que marque la diferencia, sigue leyendo. Luis Miguel Pavía pone a disposición de sus clientes toda la experiencia que ha adquirido durante años, ofreciéndoles numerosas facilidades para que el bolsillo no sea un problema a la hora de sentirnos bien con nuestro look. Más de 15 años en el sector, trabajando en peluquerías nacionales y multinacionales, con influencia francesa y un estilo muy personal y detallista. Un lugar accesible para todos los públicos, desde estudiantes (ubicación muy próxima al campus) hasta los más peques, que podrán cortarse el pelo sin los berrinches habituales que para muchos supone ir al peluquero (podrán pilotar un coche y vestirse de superhéroe mientras se ponen guapos). No dudes en llevar a tu hijo/a para saber de lo que hablamos.

× Ampliar Cuida tu estilismo en la calle Aeroplano (nº 4)

De lunes a jueves puedes beneficiarte de grandes precios en corte, tratamiento, peinado, mechas o color. Si eres universitario, presenta tu carnet de estudiante y benefíciate de un 10% de descuento. Además, desde 4 euros podrás retocarte la barba y desde 8 euros disfrutar de un lavado + corte de caballero + peinado.

También ofrecen cupones, con la opción de ganar un servicio gratis al acumular diez tratamientos. Trabajan y venden productos de las mejores marcas (Kerastase, Loreal, American Crew, Alter Ego, Revlon, Hey Joe, Proraso, etc…). Abren de lunes a sábado (de 10h a 13:30h y de 16h a 20:30h) salvo los jueves (de 10h a 20:30h) y los sábados (de 9h a 14h). Se encuentran en la calle Aeroplano (nº 4) y puedes reservar tu cita en el nº de teléfono 966572591. Sígueles en Facebook e Instagram para conocer más secretos y ofertas.

Mostrar Ruta

Su explorador no soporta la API de HTML5 Geolocation. Introduzca una dirección en el campo de texto de arriba y pruebe de nuevo.

Ha denegado el permiso para utilizar tu ubicación actual. Introduzca una dirección en el campo de texto superior o cambie la configuración de uso compartido de ubicación para esta página.

La ubicación actual no se puede encontrar. Por favor introduzca la dirección en el campo superior e inténtelo de nuevo.

El tiempo de búsqueda se ha agotado. Introduzca una dirección en el campo superior e inténtelo de nuevo.

Anterior Página 1 (Resultados 1 - 10 ) Siguiente