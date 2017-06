Oro San Vicente: La mejor opción para entrar con buen pie al verano y disfrutar de las Hogueras

Oro San Vicente va camino de su noveno aniversario, asentado en el municipio y habiéndose ganado la confianza de los vecinos, que no dudan que en este establecimiento de compra-venta de oro van a recibir el trato más profesional.

× Ampliar Encuéntrales en la calle Pintor Sorolla, 23

En esta época, previa al verano y con la llegada de las Hogueras a la vuelta de la esquina, vuelve a ser un lugar de visita obligatoria para todos aquellos que quieran sacar un dinerillo extra. Sus años de experiencia les avalan como un icono de seriedad, seguridad y confianza. Por todo ello, no lo pienses más y acude a realizar cualquier tasación. ¿Por qué apostar por el oro? Porque se ha sobrepuesto a todas las crisis del pasado y su rentabilidad está garantizada, además de suponer una opción estable para cualquier cliente. Es el momento de darle utilidad a esas piezas doradas que llevan meses olvidadas por los cajones (pendientes, pulseras, sortijas, relojes etc..) En “Oro San Vicente” puedes venderlas y empeñarlas dando un respiro a tu economía. Para ello debes llevar tu DNI (ser mayor de edad), la pieza en cuestión y elegir entre realizar un empeño o un préstamo. Si se trata de una joya de valor sentimental, podrás recuperarla más tarde si lo deseas (en un plazo de 30 días, según marca la ley) a cambio únicamente del interés. No lo dudes más y acude a la calle Pintor Sorolla (nº 23) en horario de 10h a 14h y de 17h a 20h (de lunes a viernes). Más información en el número de teléfono 965670222.