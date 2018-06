Descubre esta droguería familiar donde encontrarás todo aquello que necesites

Una droguería es de esas tiendas indispensables en cualquier ciudad que se precie, capaz de proporcionarnos soluciones útiles para el hogar y sacarnos de más de un apuro. En San Vicente nace un nuevo establecimiento con ese espíritu familiar de antaño, apostando por la variedad sin renunciar a vender productos de calidad a precios económicos.

Se encuentran en la Avenida Libertad (nº 75)

En “Perfumería y droguería Sol” disponen de primeras marcas como Ariel o HS, con ofertas semanales que no podrás ignorar (ahora ofrecen “Vanish Crystal White” por 2´5’ euros y maleta de Ariel para 70 lavados por 9´95 euros). En su amplio establecimiento disponen de todo lo que necesites, con posibilidad de encargar algo en concreto si no lo encuentras en ese momento. En esta nueva droguería encontrarás productos para bebés, 3ª edad, droguería en general, perfumería y un sin fin de soluciones para tu hogar. De cara al verano, equípate con insecticidas, fregasuelos con anti mosquitos y cucarachas incorporado, spray para mopas con citronela, etc.. Para evitar los efectos del sol cuando vayas a la playa o la piscina, hazte con cremas solares o bruma seca (evita la sensación pegajosa en la piel).

Se encuentran en una de las vías principales que atraviesa el pueblo, como es la Avenida Libertad (nº 75) y puedes localizarles en el nº de teléfono 966 14 08 38 o siguiéndoles en Facebook (/Perfumería Sol), donde podrás participar en diversos sorteos (si te das prisa aun puedes optar a llevarte un cofre cosmético).

Abren de lunes a viernes (de 9:30h a 14h y de 18h a 21h) y los sábados (de 10h a 14h).