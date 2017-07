Comedor Infantil Chichipán: Se han convertido en garantía de calidad y mantienen las mismas cuotas, horarios y servicios

Una comida de excelente calidad, un trato personalizado y la realización de múltiples actividades son las tres características que mejor definen al comedor escolar infantil Chichipán.

× Ampliar Más de 15 años prestando servicio a cientos de escolares y ganándose la confianza plena de sus familias

Este centro acumula más de 17 años prestando servicio a cientos de escolares, ganándose la confianza plena de sus familias. Chichipán está abierto de septiembre a julio, adaptándose siempre al calendario laboral de los padres y madres.

En Chichipán apuestan por una dieta de calidad, sana, variada y equilibrada, buscando que los alumnos disfruten de ella. Comida casera, elaborada diariamente y que cumple estrictamente con todos los requisitos sanitarios. Tal es el cuidado que Loli, responsable del comedor, manifiesta que "lo que no quiero para mis hijos no lo quiero para mis alumnos". Pero Chichipán no solo es un comedor escolar. Se trata de un lugar donde los niños y niñas se encuentran cómodos y entretenidos, realizando talleres de pintura, bailes, cocina, etc. Además, Chichipán dispone de televisión, zona de biblioteca, música y un patio donde los alumnos pueden campar a sus anchas. Durante el curso tienen la posibilidad de realizar sus tareas escolares, encontrando en el personal del centro el apoyo y la ayuda que necesiten. El trato y la relación entre alumnos y equipo de trabajo es totalmente cercano y familiar. Chichipán se encuentra en la calle Cervantes, nº24 y el horario es de 7:30 a 17 horas.