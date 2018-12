Vicente López lleva sus poesías al rock

El escritor sanvicentero, Vicente López, autor de Poesía Vaga y deshonesta, ha llevado sus versos al rock, editando “Y ahora escúchame”. “ ¿Por qué no llamar a amistades en el mundo de la música y crear un CD como dios manda?”, pensó nuestro artista, que se puso manos a la obra.

Empezando a mediados de 2016 y terminado en Octubre de 2018, “todo trabajo lleva su tiempo, y si no decaes en el intento, lo que has creado sin prisas, dará su mejor fruto” Dicho y hecho, con la colaboración de PetorrockStudios uno de los mejores estudios de Alicante y con bandas como, Andy Bay, Destrellados, Karely Band, Karrrakas, Proyecto Jipi, The Psychophonic Mexican, Morganna y Rafa Martínez, este disco tiene una gran variedad de estilos, pasando del Reggae, Metal, Punk a canciones electro acústicas que sus letras te harán recordar que a ti también te pasó.

Como no podía faltar el CD abre con una estremecedora poesía recitada por Jesús Arribas y Fernando Revés en la mezcla y guitarra que te dejaran los pelos como escarpias.

Hoy ya se puede comprar por 10 euros la C/ Mayor, 25 San Vicente del Raspeig y en Plaza Músico Óscar Tordera Iniesta, nº2 Bj Dr (Ruta de la Madera de Alicante).