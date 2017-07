Un cine con encanto tradicional que sigue siendo la “esperanza” de los sanvicenteros

En el año 1950, el abuelo del actual propietario, José Manuel Alberola, se hizo cargo de un cine de pueblo, abierto desde 1928. Por aquel entonces, probablemente el abuelo de los Alberola no alcanzaría a imaginar que, 67 años después, el Cine La Esperanza, que nació en plena dictadura, se convertiría en un referente del ocio de la provincia, en pleno siglo XXI, la era digital y tecnológica, por conservar el encanto de lo tradicional.

Desde entonces, tres han sido las generaciones Alberola que lo han regentado. Hasta hace poco era habitual la imagen de la abuela de la familia, en la taquilla, la esposa atendiendo la compra de golosinas, refrescos y bocadillos, y los hijos ayudando en lo que fuera necesario. Alberola confía en que su hija sea la cuarta generación, a pesar de que, confiesa, ha recibido tentadoras ofertas de compra, “que yo no he escuchado”.

“Tengo claro que el Cine La Esperanza”, explica el alcalde, Jesús Villar, es uno de los reclamos turísticos de San Vicente, y un revulsivo de la economía y de la cultura local. Las cosas más importantes que han pasado en este pueblo, han ocurrido en este cine”.

Con 1.156 butacas y cine de verano con capacidad para otros 1.000 espectadores más, durante los meses estivales, el Cine La Esperanza ofrece películas de estreno al módico precio de 3 euros. “En el 87 me propuse llenar el cine” asegura Alberola, “y le di un giro”. Pero el precio de la entrada no es el único atractivo que tiene. Los habituales coinciden en que el mayor encanto está en el trato familiar, en la posibilidad de llevarte el bocadillo de casa o comprarlo allí, y merendar mientras ves la película, como si estuvieras en el salón de casa. Alberola confiesa que su secreto está en que “lo mimo, porque me gusta mucho el cine”

Nombres de los grandes artistas del país como Lola Flores, Sara Montiel o Manolo Escobar, han pasado por el Cine La Esperanza. “Tengo grandes recuerdos de los años 70”, confiesa el alcalde, “en mi juventud era un lugar habitual de encuentro”. Pero sin duda, si ha habido un momento importante en la historia reciente del cine, ha sido la proyección de la película “Titanic”. “Estuvo tres semanas en cartel y pasaron por el cine cerca de 10.000 personas” cuenta Alberola, “incluso tuvimos que llamar a la Policía para que regulara el tráfico de las calles adyacentes al cine porque se colapsaron los accesos”.

El Cine La Esperanza ha sobrevivido a más de una crisis durante su años de existencia y ha logrado salir reforzado de ellas. Ahora mira al futuro con optimismo.