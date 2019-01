Soledad Ferrándiz, Soledad García y María Lenoci, Reina y Damas de los Mayores

Villar, que además de alcalde es concejal del Mayor, les ha deseado un gran reinado y les ha augurado muy buenos momentos en los actos festeros en los que estas tres mujeres representarán al colectivo de personas mayores de San Vicente.

“Me siento muy afortunada por este cargo; siempre me ha gustado la fiesta y quería tener esta experiencia a la que me animaron unas amigas en una cena; estoy aún que no me lo creo y pienso que lo voy a pasar muy bien. Las damas son amigas mías y ahora que empezamos nos pondremos firmes para hacerlo lo mejor que podamos”, ha dicho la futura Reina.

La dama Soledad García se ha sentido muy orgullosa de “representar a la tercera edad de mi pueblo. Soy sanvicentera, muy vinculada junto a mis hijos a las hogueras; a mi me gustan todas las fiestas, pero con los Gozos al Santo llego a llorar”, ha comentado. María Lenoci, italiana afincada en San Vicente, asegura estar “encantada de vivir aquí y del nuevo cargo que ha aceptado animada por la futura Reina. “Mis hijos me dicen que tienen una madre que está como una cabra; me gustan mucho las fiestas y estoy ya con muchas ganas de empezar”.