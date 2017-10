Magnífica celebración del 35 aniversario de la OSASV

× 1 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 2 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 3 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 4 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 5 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 6 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 7 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 8 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 9 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 10 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 11 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 12 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 13 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 14 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 15 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 16 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 17 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 18 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 19 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 20 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 21 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 22 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 23 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 24 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 25 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 26 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 27 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 28 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 29 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 30 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 31 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 32 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 33 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 34 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 35 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 36 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 37 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 38 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 39 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 40 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv × 41 de 41 Ampliar Celebración del 35 aniversario de la Osasv Prev Next

El pasado sábado el auditorio de la Universidad de Alicante acogió el concierto de celebración del 35 aniversario de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente. El encuentro, que además de la emotividad de las palabras de Mariano Pérez Picó, uno de los principales artífices de esta orquesta y de Óscar Lillo, músico y presidente de la Osasv contó con la interpretación de la soprano Luca Espinosa y del tenor Carlos Moreno, junto al acompañamiento de la orquesta representada por casi 100 músicos, haciendo las delicias del público que se acercó a la Universidad. El presidente, Óscar Lillo, aprovechó la ocasión para anunciar que después de tantos años deja el cargo a finales de diciembre, pasando la responsabilidad a otro de los jóvenes músicos de nuestra orquesta, Vicente Millán, que ya en enero del próximo año ejercerá las funciones de Presidente de la Orquesta.

Por su parte el concejal de Cultura, Ramón Leyda, también tuvo unas palabras de ánimo y agradecimiento a la entidad por la labor que ha realizado y que todavía realiza la Osasv en nuestra ciudad.

La orquesta ha tenido en los últimos 20 años unos 200 músicos a los que se invitó a participar en la celebración, interviniendo sobre el escenario tanto los 50 que forman la orquesta actualmente como casi otros cincuenta que han tenido que ver con la misma en los últimos años. También, entre el público acompañaron a la orquesta otros cuarenta músicos que por diferentes motivos no pudieron tocar pero que no quisieron perderse el acto. Otros, por su trabajo, la mayor parte vinculado a la música no pudieron desplazarse desde ciudades como Barcelona, Madrid, Salamanca, Cáceres,...por sus compromisos laborales. La mayor parte de los músicos jóvenes de la orquesta son de nuestra ciudad aunque San Vicente siempre ha acogido a músicos de toda la provincia.

En el apartado músical destacar la gran actuación tanto de la banda como de la soprano Luca Espinosa y el tenor Carlos Moreno que, sobre todo, durante la última parte, con la zarzuela, hicieron que los espectadores se levantaran de sus asientos y aplaudieran con fuerza sus interpretaciones.