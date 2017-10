La unión de la música y la fiesta

Fiesta y música volvieron a unirse el pasado domingo durante el concierto de Mig Any, que esta vez se celebró al aire libre (avenida Libertad) ante un nutrido número de visitantes que no quisieron perderse las composiciones a cargo de la A.M. Verge de la Pau d´Agost.

× 1 de 12 Ampliar × 2 de 12 Ampliar × 3 de 12 Ampliar × 4 de 12 Ampliar × 5 de 12 Ampliar × 6 de 12 Ampliar × 7 de 12 Ampliar × 8 de 12 Ampliar × 9 de 12 Ampliar × 10 de 12 Ampliar × 11 de 12 Ampliar × 12 de 12 Ampliar Prev Next

La Unión de Comparsas de Moros y Cristianos BerLargas fue la encargada de organizar este acto, donde también se entregaron los galardones a las diferentes bandas musicales y asociaciones que participaron en las entradas de las últimas fiestas.