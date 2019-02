L´Entrà al Poble y Carrer Major fueron las grandes triunfadoras del certamen Artístico y de Playbacks

El pasado fin de semana se vivió uno de los momentos más esperados por los apasionados de las Hogueras. El Paraninfo de la UA vibró con el certamen de Playbacks, tanto infantiles como adultos, que pusieron de manifiesto los muchos ensayos realizados por las Hogueras participantes.

En el concurso adulto, celebrado en la tarde del domingo, el primer premio fue para la Hoguera Carrer Major, con su actuación titulada ARABIA. En segundo lugar el jurado eligió a la representación de Lillo Juan con CIRCUS ANIMAL REVOLUTION, mientras en tercer lugar quedó la Hoguera L´Entrà al Poble, tras su interpretar UNA NOCHE EN LA MANIKY.

En otros galardones, Carrer Major ganó también la mejor interpretación grupal mientras Lillo Juan hizo doblete imponiéndose en mejor vestuario y actuación más original.

También subieron al escenario las representantes del fuego junto a las bellezas y damas de los distintos distritos fogueriles, con la actuación DANCE OF THE QUEEN. La actuación invitada corrió a cargo de la Hoguera Don Bosco y de la Falla El Huerto de Elda.

Certamen infantil

En el apartado infantil, cuyo certamen se celebró en la tarde del sábado, el primer premio fue para la Hoguera L´Entrà al Poble con su actuación CHARLY AND THE CHOCOLATE FACTORY. En segunda posición quedó Carrer Major con MÉXICO LINDO y el jurado decidió que tercera fuera la comisión de Lillo Juan, con LA HORA DE LAS BRUJAS.

Carrer Major se llevó otros dos premios, como actuación más original y como mejor vestuario, mientras la mejor interpretación grupal recayó en L´Entrà al Poble.

Las representantes infantiles del fuego interpretaron WELCOME TO THE 60s, mientras se invitó a la Hoguera Sant Blai La Torreta.