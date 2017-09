Francisco Espinosa, un músico sanvicentero con un gran porvenir

“Es impresionante. Cabíamos las 18 orquestas y algo de público”, relata Francisco sobre su estancia en el Auditorio de Viena, el más emblemático del mundo y donde se celebra el concierto de año nuevo. Allí estuvo recientemente para participar como miembro de la OJPA (Orquesta Joven de la Provincia de Alicante) en el campeonato del mundo de jóvenes orquestas.

× 1 de 5 Ampliar Francisco Espinosa (derecha) en la OJPA (Orquesta Joven de la Provincia de Alicante). × 2 de 5 Ampliar × 3 de 5 Ampliar × 4 de 5 Ampliar × 5 de 5 Ampliar Prev Next

Los alicantinos se impusieron a otros competidores ilustres como Nueva Yersey o Corea, trayéndose uno de los premios más prestigiosos que existen. Tras este éxito, Francisco sólo piensa en seguir formándose, con las vistas puestas en emprender la aventura americana cuando acabe su ciclo en el conservatorio. “Mi sueño es ir a la Escuela Juilliard”, confiesa, un conservatorio de artes situado en Nueva York donde sólo pueden acudir algunos elegidos.

“Mi sueño es ir a la Escuela Juilliard”

Mientras llega ese día, se centra en seguir conociendo los secretos del contrabajo, sin dejar de lado otros instrumentos que lo convierten en un músico completo. De hecho, le gustan todos los estilos, aunque si tiene que elegir se queda con “Mambo”, de Leonard Bernstein, o Domenico Dragonetti, “quién consiguió que el contrabajo sea lo que es ahora”.

“Flashmob” por el 50 aniversario del Aeropuerto

Parecía un sábado cualquiera en el aeropuerto de “El Altet” (Alicante). El trasiego habitual de pasajeros que vienen y van, familiares que acompañan o esperan, maletas que ruedan por los pasillos y carteles luminosos que anuncian un destino u otro.

Casi de la nada, irrumpe un joven tocando los tambores. No suena mal, pero no deja de parecer el típico bohemio solitario que se busca la vida exhibiendo su música en lugares públicos y concurridos. Pero poco a poco empiezan a surgir instrumentos que estaban camuflados, uniéndose a él otros jóvenes que rápidamente captan la atención de todos los presentes en la terminal del aeropuerto. Entre ellos estaba Francisco, aportando su granito de arena para interpretar un fragmento de la obra “Libertadores”, del compositor noveldense Óscar Navarro (ganador del premio Hollywood Music in Media Awards y nominado al Goya por la película "Sueños de Sal" en 2016).

El flashmob obedecía a la conmemoración del 50 aniversario del aeropuerto, que eligió a la Orquesta Joven de la Provincia de Alicante para brindar este espectáculo improvisado

Caras que mezclaban sorpresa y admiración, cámaras grabando y un aplauso atronador cuando finalizó la actuación y se supo que este flashmob obedecía a la conmemoración del 50 aniversario del aeropuerto, que eligió a la Orquesta Joven de la Provincia de Alicante para brindar este espectáculo improvisado. No te pierdas el vídeo, no tiene desperdicio.

Perfil personal

A sus 19 años, Francisco se muestra como un joven artista de ideas claras. Ha heredado la ilusión de su padre, y con ella afronta cada nuevo reto que se le presenta. Comenzó a tocar el violín a los 11 años, en el Colegio “Escuela Europea”, antes de entrar al conservatorio de Alicante.

No olvida el día que tuvo que afrontar un ultimátum, obligado a aprender una pieza sin apenas ensayos para luego llevarla a cabo delante del director. Pasó la prueba, y desde entonces no ha cesado de crecer en su escalada musical. Sólo le queda una asignatura pendiente, tocar en el auditorio de su pueblo.