El Sargento Luna cuenta sus “reglas” en un libro

David García Luna es un vecino de San Vicente que ha llegado a convertirse en Sargento tras realizar el servicio militar en el Grupo de Operaciones Especiales “V”. Se alistó de manera profesional en la Legión en 2001, ingresando en la academia general básica de Suboficiales en 2007, donde fue destinado como Sargento en el mando de Operaciones Especiales. Es dueño de varios bienes raíces y creador de la colección industrial Decoration, además de inversor en bolsa, emprendedor, y recientemente escritor. En plena madurez, casado y con un hijo, ha decidido contar todas las vivencias del Sargento Luna, a través del libro “Las Reglas del Sargento”, editado por Círculo Rojo.

En su primera obra (no descarta que hayan más) aborda cómo acometer un sueño con métodos militares. ¿Se puede utilizar un método militar para conseguir un objetivo? Esa y otras preguntas las contesta a lo largo de un puñado de páginas de lectura obligatoria.

Sinopsis

Te has preguntado alguna vez; ¿por qué cuando algo es difícil, peligroso y extremo, se necesita que sea como sea salga bien y se controle, se llama en estos casos a los militares? Cuando todo lo demás falla, se les pide que lo arreglen, ¿será porque tendrán algún modo de hacer las cosas que funciona? (Aunque no os guste). Y a su vez cuando los militares necesitan un trabajo muy bien hecho, más difícil y peligroso, ¿A quien llaman? A las Fuerzas Especiales. Y nuevamente me pregunto ¿Qué tienen o qué hacen éstos para lograr el éxito de las misiones?

Más de una década de aventuras

“El lector encontrará ideas y casos prácticos, personales y reales para aplicar directamente que a mí me han funcionado para el dinero, el amor y la salud”, asegura David, que destacaría del libro “el pensamiento lateral que me hace abordar los objetivos de forma distinta a lo que estamos acostumbrados”. El autor se ha inspirado en los viajes en tren desde la academia de suboficiales de Lérida a Madrid durante 2007 y 2008, “muchos amigos me preguntaban como había conseguido ciertas cosas, fue entonces cuando decidí coger un montón de papeles y convertirlos en un libro, explicando todos los conceptos que me han ayudado en mi vida”.

“El lector encontrará ideas y casos prácticos, personales y reales para aplicar directamente que a mí me han funcionado para el dinero, el amor y la salud”

El Sargento Luna, destinado al cuartel de Rabasa, ha realizado operaciones especiales en países como El Líbano o Irak. “Son muchos días de entrenamiento para estar preparado cuando llegue el caso en que tengamos que actuar”, confiesa. Es militar por vocación, y nada le intimida, ni siquiera la realidad actual del mundo, marcada por atentados suicidas que sacuden grandes ciudades. “El objetivo del terrorismo es coartar la libertad, es lo que no deben conseguir”. Como prevención, “más que blindar una zona, apuesta por ensayar la manera de que el terrorista no pueda escapar”.