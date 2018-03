Descubre este restaurante ideal para celebrar el día del Padre y todo tipo de eventos

“El Polío”, como le conocían en el pueblo, era un hombre trabajador, entregado y humilde. Dejó un gran legado a su familia, que ahora toma su nombre como talismán para bendecir al nuevo restaurante que abre en San Vicente. Un rincón significativo y una filosofía tradicional donde los clientes disfrutarán de un trato exquisito y profesional. Que mejor momento para descubrir este espacio que el próximo día del Padre, donde han cerrado un menú espectacular sobre el que ya puedes informarte. Especialistas en gastronomía casera y en la organización de eventos, gracias al amplio salón y terraza que cuentan situados en el Polígono Torregroses (Calle Bronce, nº 10, junto sala The One).

¿Todavía no sabes donde organizar la comunión o cualquier evento que se precie? Entramos en época de celebraciones y ésta es una opción a tener en cuenta. Triunfaron con el menú de San Valentín y ahora pretenden que el resto de sanvicenteros descubran sus arroces, carnes a la brasa y el resto de especialidades. Son punto de venta de la sala The One y están equipados con todo lo necesario para facilitar la accesibilidad de los minusválidos. Abren de lunes a viernes (de 8h hasta finalizar el horario de comidas) y los fines de semana puedes disfrutar de su menú premium a mediodía. Sígueles en Instagram y Facebook para ampliar información o llama al nº de teléfono 625114254.