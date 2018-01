Acaba la aventura de Mara en MasterChef Junior

Anoche (3 de enero) acabó la aventura de Mara Serrano en MasterChef Junior. Ha sido una experiencia breve pero muy intensa en la que nuestra joven vecina se ha ganado el cariño de todos los sanvicenteros por su arte en la cocina.

PREGUNTA: ¿Cómo surge la opción de participar en el programa?

RESPUESTA: Fui a los campamentos de MasterChef y me encantaron. Me lo pasé tan bien que pensé en apuntarme a los castings.

P: ¿Cómo fueron los procesos de selección?

R: Fuimos a los castings de valencia y llevé un plato preparado por mí. Hice merluza a la marinera y me dieron la cuchara. Después tuve que hacer otras pruebas de cocina, hasta que me llamaron para decirme que estaba entre los 25 seleccionados.

P: ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que eras una de las 16 candidatas?

R: Me puse muy contenta, me emocioné muchísimo. Era muy difícil ser uno de los 16 aspirantes, se presentaron muchísimos niños.

P: ¿Cómo es la televisión por dentro?

R: Es muy chula y súper divertida. Es todo muy grande, no me imaginaba que las cocinas de MasterChef Junior fueran tan grandes. Me ha encantado conocer a los jueces.

P: ¿Qué tal con el resto de compañer@s? ¿Has hecho muchos amig@s?

R: Con los compañeros me lo he pasado súper bien, me llevo muchos amigos.

P: ¿Cuando surge tu curiosidad por la cocina? ¿Tienes algún cociner@ en la familia?

R: No tengo ningún cocinero profesional en la familia. Hace unos años, empecé preguntando cosas de cocina en casa. En los Campamentos MasterChef aprendí mucho y me gustó.

“Mi comida favorita son los filetes con tomate que hace mi madre”

P: ¿Cual es tu comida favorita?

R: Unos filetes con tomate que hace mi madre.

P: ¿Y la que más te gusta preparar o mejor te sale?

R: Lo que más me gusta preparar son pescados y postres, en concreto hago la “pantxineta” que me sale muy buena.

P: ¿Qué te dicen en casa y en tu pueblo sobre que salgas en la tele?

R: Que están muy orgullosos de mí.

¿Quién es Mara Serrano?

Es una sanvicentera de apenas 10 añitos que estudia 5º de primaria con el objetivo de convertirse algún día en Profesora infantil. Eso siempre que su afición por la cocina no la acabe llevando por otro camino, aunque por ahora sólo es un pasatiempo. A parte de pasar tiempo entre los fogones, también le gusta salir con los amigos, bailar, hacer gimnasia rítmica o ballet. Sus asignaturas favoritas son el inglés y la Educación Física.