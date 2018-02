“Intentaremos afianzar nuestra seña de identidad y hacer cosas que otras orquestas no se atrevan”

Con ocho años, sus padres le apuntaron al conservatorio de música. Entonces no fue una decisión suya. Ahora, tras una vida ligada al violín, sí que es elección propia el haber aceptado la responsabilidad de presidir una de las entidades culturales más arraigadas del municipio, como es la OSASV.

Sin músicos en la familia más allá de un antepasado lejano, Vicente y su hermano entraron al conservatorio por voluntad de sus padres. “Nos apuntaron, como quien inscribe a sus hijos en cualquier actividad extraescolar”. Poco a poco fueron cogiendo el gusto a las partituras, aunque el violín no es ni mucho menos un instrumento fácil de domesticar: “Cuesta dos o tres años tocar algo que sea audible”, señala. Poco a poco los ensayos dieron sus frutos, participando en algunas audiciones y entrando a formar parte de la OSASV, ya por entonces presidida por Óscar Lillo, quien hace apenas unas semanas le dejó el testigo en el cargo a aquel niño que aprendió a tocar el violín.

“No tengo ningún referente musical, soy más de obras concretas”

“El primer gran recuerdo que tengo es como solista en el conservatorio, al recibir una ovación tras acabar la actuación”, recuerda Vicente, que en ese momento comenzó a sentirse un músico de verdad. Sin darse cuenta, fue creciendo, siempre con melodías alrededor que le permitieron conocer gente y vivir un aprendizaje continuo. Cuando pasó al instituto, la música le evitó tener que buscar algún trabajo temporal, ya que actuaba tocando en zarzuelas, sobre todo en verano. Ha colaborado con varias agrupaciones alicantinas y bandas de diversos estilos, aunque siempre acababa volviendo a la música clásica. “No tengo ningún referente musical, soy más de obras concretas”, explica.

Familia de tradición sanvicentera

Vicente ha heredado el apego a San Vicente que le han transmitido sus padres. Ambos son personas representativas del municipio, muy implicadas en diversos ámbitos, a los que Vicente muestra “un gran agradecimiento, ya que todas las oportunidades me las han dado ellos”. Su madre, Marilar, se jubiló hace poco entre multitudes tras una vida dedicada a la enseñanza. Su Padre, Vicente Millán, también ligado a la educación, es además socio fundador del Cercle D´ estudis Sequet però sanet. “La entidad realiza una labor brutal, hay pocos pueblos en España que hayan editado tantas publicaciones serias”, resalta Vicente “hijo”, que también es miembro de la junta directiva. Tampoco quiere olvidar al otro eslabón familiar que incluso ha ido más allá en el mundo de la música; Arturo, el hermano pequeño, catedrático del conservatorio Óscar Esplá, ha actuado por todo el mundo. “Me gusta ser de San Vicente, es un buen lugar para vivir, con mucha vida social y numerosos tentáculos que te permiten conocer gente”, concluye Vicente.

San Vicente es un buen lugar para vivir, con mucha vida social y numerosos tentáculos que te permiten conocer gente”

Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente

Aquel niño que estudió en el colegio Bec de l ´Águila y pasó por el IES San Vicente, se convirtió después en un ingeniero de obras públicas y caminos, tras más de una década ininterrumpida de estudios que le han valido para tener dos carreras y unas oposiciones, por las que tuvo que aparcar su actividad musical por un año.

Ahora, le llega otra responsabilidad, que el verano pasado no era capaz ni de imaginar. “Me sorprendió que me propusieran la presidencia de la OSASV”, confiesa, a pesar de que es un miembro veterano, además de formar parte activamente de la junta directiva. “Me lo pensé durante un tiempo, pero acabé aceptando al recordar lo que la orquesta me ha aportado musical y extra musicalmente”, indica, consciente de que “el ciclo tiene que seguir, era también una obligación moral”.

"Me lo pensé durante un tiempo, pero acabé aceptando al recordar lo que la orquesta me ha aportado musical y extra musicalmente"

Sabe que es un cargo honorífico que implica una labor oscura y algún que otro disgusto, pero lo afronta ilusionado por “mantener la filosofía de los últimos años, siendo una de las orquestas más veteranas de la provincia”. Vicente intentará “afianzar nuestra seña de identidad y hacer cosas que otras orquestas no se atrevan”. De momento, han compartido escenario con Celtas Cortos durante la Semana Musical Vicente Lillo Cánovas, en una actuación que fue un éxito rotundo ante un Paraninfo a rebosar.

Vicente considera que “desde el Ayuntamiento se ha apostado siempre por nuestra orquesta, pero el objetivo a nivel interno es disponer de un local de ensayos estable para dejar de ser una orquesta ocupa”. Comienza una nueva etapa, con un rostro joven al frente que pretende seguir haciendo cultura en San Vicente.