× 1 de 2 Ampliar Mascotas de viaje Una vecina con su mascota y sus maletas de viaje × 2 de 2 Ampliar Mascotas de viaje Vecinos con su mascota y sus maletas de viaje Prev Next

Tiempo de verano, de viajes, de cambios, para muchas personas más complicado por la convivencia con sus mascotas. Siempre, cuando llegan estas fechas, ha existido el comentario de que en verano aumentaban los abandonos de mascotas porque sus dueños no podían o querían llevarlas con ellos. Ahora veremos, que según un estudio de Affinity, somos prácticamente igual de insolidarios todo el año, variando muy poco esta cifra de unos meses a otros.

De momento nos encontramos en nuestra ciudad con una joven pareja con las maletas en una mano, y como no podía ser de otra manera, con su mascota, un gato, en la otra. Para estos jóvenes no supone ningún problema viajar con su mascota. "Yo lo quiero, no lo abandono" nos dice la joven que lleva entre sus brazos a su mascota.

Vamos a los datos. Según la Fundación Affinity el abandono de animales de compañía sigue siendo una triste realidad en nuestro país. Pese a la creciente conciencia social a favor de sus derechos y las múltiples campañas de difusión de estos valores, la cifra de animales abandonados por sus propietarios y recogidos por las entidades protectoras no se reduce.

En este estudio publicado este mes nos dice que durante el 2016 se han recogido en nuestro país más de 137.000 perros y gatos. Cifra, que lamentablemente es similar a la del año anterior, lo que indica que se ha estacionalizado la bajada que se había iniciado a principio de esta decada.

¿Cuántos animales de compañía se abandonan realmente?

En concreto, el estudio calcula que en 2016 fueron recogidos 104.447 perros y 33.335 gatos; cifras muy similares a los 104.501 perros y 33.330 gatos recogidos el año anterior

- El 15,8% de los perros y gatos recogidos por refugios y protectoras de animales fueron devueltos a sus propietarios ya que se habían perdido. Tras un aumento progresivo observado en los últimos años, la cifra vuelve a caer hasta los niveles observados en 2013

- El 20,6% de los perros recogidos por refugios y protectoras de animales fueron devueltos a sus propietarios

- Esta cifra ha caído más de 5 puntos en relación con la observada el año pasado.

- Solo el 3,6% de los gatos recogidos por refugios y protectoras de animales fueron devueltos a sus propietarios

- Esta cifra es muy similar a la observada en los 3 últimos años .

- El 29,7% de los perros y el 2,3% de los gatos que llegan a un refugio están correctamente identificados con microchip.

¿Es cierto que en verano se abandonan más animales?

En cuanto a los abandonos durante el verano, las cifras proporcionadas constatan que la variación es muy pequeña con relación a otras épocas del año:

La proporción total de animales (perros y gatos) recogidos por entidades protectoras fue del 31,8%, 35,6% y 32,6% respectivamente para cada uno de los 3 cuatrimestres del año. Presentamos también los datos de recogida de animales mes a mes (Figura 12). De nuevo, existen diferencias notables entre perros y gatos.

- La proporción de perros recogidos por entidades protectoras fue del 33,2%, 33,5% y 33,3% respectivamente para cada uno de los 3 cuatrimestres del año.

Presentamos también los datos de recogida de animales mes a mes .

Las cifras de este nuevo estudio de la Fundación Affinity, que trabaja en este ámbito desde hace más de dos décadas, muestra que la clave para hacer frente al problema es la concienciación de los ciudadanos que deciden tener animales domésticos. Si la actitud de estas personas fuera la correcta, se podría reducir substancialmente el número de animales desamparados.

Os dejamos un precioso video de la Fundación Affinity.