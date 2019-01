Voluntarios en lugar de policías locales durante la carrera ciclista Interclubs

El sábado por la tarde día 19 de enero de 2019 asistimos a un nuevo capítulo de las desavenencias entre las Concejalías del Equipo de Gobierno Local y que provocan situaciones totalmente anómalas en el municipio de San Vicente del Raspeig.

El Concejal de Deportes José Luís Lorenzo informó a la Concejalía de Policía de la celebración de la carrera ciclista y de la necesidad de dotar de seguridad al evento, contestando la Concejala de Policía que desaconsejaba la celebración del evento por la falta de efectivos policiales que garantizaran la seguridad de la prueba, ya que en esta ocasión el Alcalde Jesús Villar, no ha querido utilizar el recurso de los 'Decretos Ilegales', para solventar la falta de personal policial para cubrir eventos, como bien es sabido por todos por no remunerarlos debidamente.

Ante esta situación, el Concejal de Deportes, lejos de amilanarse y posponer el evento para mejor ocasión, ha hecho un llamamiento a los socios de los diferentes clubes deportivos de la localidad, para que en el día de la carrera ciclista, desinteresadamente acudieran a colaborar en la “organización de la prueba”.

Como no podía ser de otra manera, gran cantidad de socios se han presentado voluntarios, no alcanzando a imaginar que iban a ser ataviados con un chaleco reflectante y sin ninguna formación y autoridad para ello, jugándose su integridad personal y poniendo en riesgo la integridad de más de un centenar de participantes en la prueba ciclista, así como del tráfico rodado, iban a ser utilizados por el Concejal, para cortar y regular el tráfico en múltiples rotondas de la población, abiertas completamente al tráfico, para sorpresa de conductores y viandantes, que dudaban entre obedecer y detenerse o continuar su ruta.

Desde este Sindicato queremos denunciar que se ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos de este municipio y de los participantes de las pruebas deportivas por no seguir los cauces reglamentarios y utilizar personal no cualificado para la ejecución de este tipo de pruebas deportivas que discurren por itinerarios abiertos al tráfico, lo que ha provocado errores tan graves, como que la carrera discurra por calles que no se encontraban señalizadas ni custodiadas por Agentes de Policía, ni voluntarios, ni personal de la organización de ningún tipo, ya que la carrera discurría por la calle Dr. Marañón y debía bajar por la avenida Vicente Savall hasta la calle Aeroplano y tomar dirección hacia la calle Villafranqueza y por un error ha discurrido por la calle Dr. Marañón hacia la calle Ciudad Jardín hasta la calle Villafranqueza, un error que ha ocasionado retenciones de tráfico en puntos por los que se esperaba que discurriera la carrera y sin embargo la carrera discurría por un itinerario totalmente abierto al tráfico y sin señalización ni seguridad alguna.

Señalar que durante el tiempo en que la prueba ha discurrido por nuestro casco urbano las tres patrullas de Policía Local que se encontraban cubriendo el servicio ordinario han dejado de atender los requerimientos ciudadanos, quedando las llamadas en espera hasta la finalización de la carrera, ocurriendo lo mismo cuando la carrera ha vuelto a entrar en el casco urbano y los Agentes han vuelto a cubrir puntos de tráfico.

Todo un despropósito que en el día de hoy solo se ha saldado con molestias innecesarias a vecinos del municipio, pero que cualquier otro día pueden ocasionar desgracias humanas

Igualmente al finalizar la prueba deportiva las calles que la Organización había cortado con vallas y que deberían haber sido retiradas al terminar la carrera, no han sido retiradas siendo los propios conductores los que las han apartado en algunos casos y otras han quedado cortando el trafico inútilmente hasta que finalmente han sido retiradas por los Agentes de Policía Local al ver que la Organización de la prueba no las había retirado.

Y ante todo lo expuesto, esta sección sindical se plantea unas preguntas:

1. ¿Tendrá alguna responsabilidad la Concejala de Policía por permitir esas prácticas ilegales en su municipio? Porque aunque las lleve a efecto un concejal de su partido, siguen siendo una completa irresponsabilidad.

2. ¿Asumirá entonces el Concejal de Deportes la responsabilidad?

3. ¿O será el Alcalde Jesús Villar quien responda por las irresponsabilidades de sus Concejales?