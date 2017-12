Villamontes hartos de ser un "retal" para el Ayuntamiento

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Los vecinos de la Urbanización Villamontes de San Vicente del Raspeig, a través de su Asociación de Vecinos, quieren manifestar su indignación por la unilateralidad de las acciones municipales que no tienen en cuenta las necesidades vecinales ni sus prioridades.

La gota que ha colmado el vaso es la reciente creación de un campo de hierba artificial realizado con los “retales” reciclados del viejo campo de fútbol que se han colocado sin una adecuada pavimentación y compactación previa del terreno, que convierte la obra en una auténtica chapuza, llena de baches, desniveles y recortes sueltos que estamos seguros generarán muchos accidentes, colocando la portería de fútbol a escasos 10 metros de la parcela colindante, con las consiguientes molestias cuando la parcela dispone de más de 20.000m2.

Bien es cierto que mejor es algo que nada, pero deben atenderse prioridades y “ni siquiera este campo ha sido demandado por los vecinos en estas condiciones, únicamente pedíamos un pequeño espacio deportivo, donde primarán los juegos infantiles, espacios de sombra y una zona de convivencia vecinal, pero nada de ello se ha tenido en cuenta, nos parece lamentable que el Ayuntamiento desatienda nuestras numerosas solicitudes y demandas y realice a su antojo un proyecto a nuestro modo de ver despilfarrador de más de 48.000€ que ningún vecino entiende y menos con las deficiencias que presenta”, afirmaron desde la Asociación de vecinos, que animaron a todos los sanvicenteros a ver cómo se invierte el dinero público de todos los vecinos.

Llevamos más de una década presentando escritos que no se contestan, hemos concurrido a los presupuestos participativos sin que se atendiera ninguna de nuestras múltiples solicitudes. Unos presupuestos que fueron una absoluta tomadura de pelo, con la utilización partidista hacia los propios colectivos y asociaciones, para luchar entre proyectos abanderados por uno u otro partido, que se votaron sin ninguna garantía ni control organizativo y que tampoco han tenido mayor continuidad.

En Villamontes queremos participar, lo intentamos pero no se nos escucha, ni este ni anteriores equipos de gobierno. Somos miembros del CESURE, una comisión que entendíamos debía atender sugerencias y reclamaciones vecinales, cuando su única finalidad es crear un “teatro de hechos consumados” sin consulta previa, debate o participación.

El CESURE es una muestra del grandísimo “postureo” en el que vive un equipo de gobierno que mantiene una impostura impropia por su continuo afán fotogénico del posado virtual sin atención a las necesidades de las personas ni a la resolución de sus demandas, todo es un entramado estadístico irresoluto montado a conveniencia. No nos utilicen más para estos medios, por favor y sobre todo no tapen sus decisiones en criterios técnicos que no quedan justificados.

Hemos sido los únicos vecinos que hemos concurrido a subvenciones municipales sin que se atienda ningún proyecto solicitado. En Participación, se nos indicó fecha para presentar una documentación complementaria y dentro del mismo se nos contesta que estábamos fuera de plazo (increíble verdad), en Cultura se anuncia una subvención a nuestro favor que se descarta por el alargamiento de más de un año en su resolución, sin que pudiéramos justificar debidamente lo requerido por el paso del tiempo. Ya hemos desistido de volver a presentar solicitudes, nuestro tiempo es tan valioso como el suyo, pero nuestros recursos son nulos, los suyos son o deberían ser de todos y para todos.

Villamontes no se merece los retales sobrantes que nadie quiere, el único parque infantil que tenemos, está compuesto por elementos también reciclados y que se retiraron de otros parques de San Vicente y ahora con la creación del nuevo espacio público en Villamontes no se ha atendido nuestra solicitud de instalar juegos infantiles, zonas de convivencia o uso social, que creen vida, dinamicen y socialicen a sus vecinos en espacios públicos, en una urbanización que no dispone de ningún espacio público de servicios. No tenemos ni se prevé ningún programa municipal de ocio, como tampoco sobre cultura, deporte, actividad festiva o de cualquier otro tipo de propuesta desde el Ayuntamiento para nuestro vecindario.

Para paliar esta ausencia total de política inversora y programática municipal, desde la Asociación de vecinos tratamos de desarrollar actuaciones siempre con los peros y reproches de un ayuntamiento que no solo no nos ayuda, sino que nos impone sus normativas limitativas, seguros, tasas... que evidentemente son de obligado cumplimento, pero que terminarán por acabar con la participación vecinal de unos colectivos que no pueden soportar gastos solo en trámites de más de 500€ para obtener permisos, certificados urbanísticos, tasas municipales y otros por ejemplo para hacer una pasarela de disfraces en Halloween para los niños, de apenas tres horas de duración, pónganse en situación, ya no hablamos de otros eventos más multitudinarios o concurrentes.

Con todo, la urbanización sigue siendo el azote de robos, la seguridad pública es totalmente insuficiente, como lo es la urbanización de sus aceras, su iluminación, el asfaltado, su principal acceso en la calle Bernia sigue sin visibilidad, de único sentido y sin espacio para los peatones, se han eliminado rutas de autobús urbano, puntos de reciclaje y los servicios de mantenimiento son muy precarios.

Lo que sí tenemos es un IBI, una Tasa de Basura y un Canon de Saneamiento (eso sí, sin saneamiento ni alcantarillado, faltaría más) dignos del mejor de los barrios de San Vicente y provincia.

Señor Alcalde y Corporación Municipal, déjense de fotos y gestionen, hagan un ejercicio de transparencia inversora por barrios, atiendan sus necesidades y en el peor de los casos, al menos escuchen y respondan las demandas vecinales. No pedimos ni más, pero tampoco menos que el resto de vecinos, Villamontes está harto de ser un “retal” para nuestros dirigentes desde décadas.

Asociación Vecinos Villamontes de San Vicente del Raspeig (Alicante)