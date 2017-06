Vecinos limpian la calle

Hace unos días unos vecinos, ante la mala imagen y suciedad, no han podio evitar salir de sus casas y limpiar ellos mismos, la calle. Según estos vecinos el servicio de limpieza ha dejado que los alcorques de los árboles se queden rellenos con la suciedad de la calle "se acuerdan de aquello de la alfombra", haciendo alusión de los que dejan la basura debajo de la alfombra porque ahí ya no se ve. "No sabemos cuando pasan pero siempre es lo mismo" comentan con enfado los vecinos, "la verdad que ya estamos cansados hasta de protestar y nos hemos tenido que arremangar para sacar la basura de la calle ya que los servicios de la contrata pasan y ya ves como queda".

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next