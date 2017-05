Vecinos de "Puerta Verde" aseguran que no les hacen caso en sus demandas

× 1 de 2 Ampliar Puerta Verde, aceras muy estrechas × 2 de 2 Ampliar Una de las papeleras que todavía quedan “vivas” en la calle Cottolengo Una de las papeleras de la calle Cottolengo que han sido eliminadas con las obras Prev Next

Vecinos de la urbanización Puerta Verde, que reclamaron hace unos meses una solución a los problemas de accesibilidad que tenían, ya que las aceras son muy estrechas, y además los alcorques de los árboles disminuyen aún más el paso, de manera que las personas con movilidad reducida no pueden ir por la acera debiendo pasar por la calzada con el consiguiente riesgo que esto supone, aseguran no haber recibido respuesta alguna por parte del ayuntamiento.

El pasado mes de febrero Urbanismo y Parques y Jardines contestó a los vecinos que el "Departamento de Infraestructuras buscará la mejor alternativa para resolver este inconveniente que afecta a la movilidad de las personas". Así su responsable Marilo Jordá , que se reunió en febrero con los vecinos dijo que “hay una resina que se aplica para cubrir el alcorque y vamos a ver si es posible colocarla aquí. Estamos comprometidos en dar soluciones”, resaltó.

Nuria Pascual: “La política del Ayuntamiento de San Vicente no es la de eliminar ni talar árboles, salvo en casos muy concretos”

La concejala de Medio Ambiente, Nuria Pascual, no se mostró partidaria de la eliminación de la veintena de árboles que según los vecinos entorpecen el paso en la calle Los Olivos y adyacentes. “La política del Ayuntamiento de San Vicente no es la de eliminar ni talar árboles, salvo en casos muy concretos”. Nuria Pascual indica que en la urbanización Haygón son muchas las calles que presentan el mismo escollo para viandantes, “y no creemos que la única solución sea cortar los árboles, habrá que buscar vías alternativas y formas de solucionarlo”.

Han pasado tres meses, y ahora, hace un mes los vecinos han puesto una nueva reclamación a través del Civic, "Antes de la obra de la Calle Cottolengo, tramo entre la rotonda con fuente de Sol y Luz, que han terminado, solo falta recoger (ahora ya está recogido), existían por lo menos tres papeleras, cogidas a las farolas, pero ahora ya no están puestas, creo deberían reponerse o ponerse otras". Todavía, un mes después, aseguran, "no hemos recibido contestación alguna, al igual que tampoco nos han solucionado, tres meses después, el grave problema de accesibilidad que tenemos y que se comprometieron a solucionar"