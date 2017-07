Vecinos de Los Girasoles se sienten señalados como incívicos por el ayuntamiento

Los vecinos de Los Girasoles se sienten “señalados” por la concejalía de mantenimiento e infraestructuras, que en el día de ayer lanzó una nota de prensa, junto a varias fotos, con las que pretendía denunciar comportamientos incívicos de algunos vecinos en diversos puntos del municipio.

× Ampliar Foto de la calle Algarrobo (Los Girasoles) enviada por el Ayuntamiento.

El problema radica en que una de esas fotos (tomada en la Calle Algarrobo del barrio de Los Girasoles) pertenece a mediados de marzo, justo después de las riadas que causaron problemas en numerosas viviendas de la zona. “Los vecinos llamaron al servicio de recogida y ahora nos tachan de marranos”, lamenta Francisco Carrión, presidente de la Asociación de vecinos del barrio.

La edil del área, Mariló Jordá, confirma que la foto corresponde al mes de marzo, pero asegura que “nosotros pretendemos mostrar una realidad diaria que además va en aumento, no señalar a nadie en concreto”. Sobre este caso en particular, “se hizo una excepción, ya que la afectada llamó al ecoparque y se le autorizó a sacar los muebles”, aunque “el procedimiento para solicitar el servicio gratuito de recogida suele limitarse a un par de muebles, no a un piso entero”. Jordá recalca que dicho servicio cuesta 46,50 euros por tonelada recogida, ya que hay que desplegar vehículos y operarios.