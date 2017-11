Vecinos de las urbanizaciones denuncian a una persona que pretendía ocupar una casa

Hace unos dias unos vecinos de la periferia, de la zona de urbanizaciones de nuestra localidad, en la zona de casas y bungalows de Laborinquen denunciaron a una mujer que pretendia acceder a una vivienda que no era de su propiedad. Esta persona solicitó a uno de los vecinos que le dejará pasar por su patio a la vivienda adyacente ya que "se habia dejado las llaves" y estaba en la puerta con un cerrajero para abrirla pero preferia no romper la cerradura. Ante esto los vecinos llamaron a la policia que se presentó en el lugar y a lo que esta persona les dijo que es que era una casa de un amigo que se la habia "alquilado", mostrándole un papel en el que aparecía escrito el nombre de una persona, con la dirección de la vivienda que quería ocupar y con la dirección del supuesto propietario. A instancias de los vecinos la policia comprueba que la persona y dirección del supuesto propietario "no existian" ante lo cual la mujer empezó a decir que "habrá sido una equivocación de su marido" o "el navegado me ha traido a la dirección equivocada".

La mujer iba con un vehículo de color gris plateado cargado hasta arriba de lo que se supone cosas personales. Lo curioso es que unos dias más tarde a esta misma persona la sorprenden merodeando por la zona de Girasoles y cuando los vecinos se acercaron a ella, después de discutir, se marchó en su vehículo, el mismo, cargado exactamente igual, metiéndose por una calle en dirección prohibida. Los vecinos están muy alarmados ya que "es evidente que pretende ocupar una casa, lo hemos denunciado a la policía, y nos dicen que no pueden hacer nada asi que creemos oportuno que todos los vecinos conozcan esta situación" nos cuentan con indignación los vecinos y "más después de que estos dias se hiciera público el deshaucio de una persona que estaba pagando 300 euros por un alquiler de una vivienda pero a una persona que no era la propietaria",