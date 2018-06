Vecinos de Haygón-Santa Isabel lamentan el abandono de las zonas verdes

× 1 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 2 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 3 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 4 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 5 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 6 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 7 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 8 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 9 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 10 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio × 11 de 11 Ampliar Estado de la zona el fin de semana del 8 de junio Zona que el 8 de junio estaba sin desbrozar Prev Next

Vecinos de la zona de Haygón-Santa Isabel lamentan la situación de abandono de la zona verde. "Ya se denunció, hace más de dos años, que se estaba dejando morir la zona ajardinada con cipreses, después de más de 15 años de existencia y ahora cuando hacen un mantenimiento desbrozando, después de meses con malas hierbas por doquier, dejan los residuos sin recoger, pasan casi dos semanas, vuelven a desbrozar otra parte y continuan todos los residuos por el suelo".

Los vecinos estan asombrados ya que el pasado fin de semana del 8 de junio desbrozaron en un aparte de la zona ajardinada pero dejaron toda la zona sin recoger los residuos del desbroce, "suciedad que además se acumula a la de cajas, sillas y otros residuos que nadie recoge" y que pasadas dos semanas siguen, ya no igual "sino con más suciedad" ya que posteriormente, como se puede ver en las imágenes, volvieron a desbrozar acumulando más residuos a los ya existentes. Además "están la mayor parte de las calles con las aceras con matojos que si no los quitan los propios vecinos ahí siguen". Los contenedores de basura también son motivo de enfado para los vecinos, " se cambiaron hace unos meses, y desde el principio como no los abras con las manos no puedes meter nada en ellos, no me extraña que haya personas que dejen la basura en el suelo en vez de en el contenedor, al menos con los otros contenedores, más viejos esto no pasaba, si habia basura fuera era por que estaban llenos"

