Urbanismo pide a Conselleria que redacte el proyecto del colector de pluviales Zona Norte II

La concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de San Vicente, Mariló Jordá, ha pedido formalmente a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que asuma la redacción del nuevo proyecto necesario para la construcción del colector de pluviales Zona Norte II.

Jordá ofrece a Conselleria “todo el apoyo” de los servicios municipales de Infraestructuras a los efectos de analizar las mejores alternativas de implantación, alcance y ámbito del nuevo proyecto. Considera, además, que debe ser la Administración autonómica la encargada de la redacción, “tal y como ya hizo con el que se pretendía actualizar del año 2007 y como se desprende del acuerdo de las Cortes Valencianas dirigido específicamente al Consell para la realización de esta actuación”.

Según datos obrantes en la concejalía de Urbanismo, ya en el año 2009 la Conselleria informó favorablemente sobre el proyecto, con un presupuesto base de licitación de 7.909.733,08 euros, cofinanciada por la Generalitat y el Ayuntamiento, asumiendo este último el 30% del coste. Sin embargo, “el Partido Popular nunca trasladó al Pleno municipal la ejecución del proyecto, aunque si realizó su exposición pública en un medio de comunicación y en el DOCV de 15 de junio de 2009”.

En septiembre de 2017 técnicos de de la Dirección General del Agua revisaron el proyecto y se encargó a la empresa Typsa su actualización. No obstante, la situación actual, con diversas actuaciones acometidas por el Ayuntamiento para el drenaje pluvial de la zona, requiere no una actualización de proyecto original sino uno nuevo, ya que el colector debe construirse por la Avenida de la Huerta y no por la d’Almàssera.

Mariló Jordá ha destacado la importancia y necesidad de acometer este proyecto para paliar los daños que puntualmente producen las riadas en el municipio.