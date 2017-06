Urbanismo no puede acometer la limpieza del camino rústico en Sol y Luz

Tras las quejas de vecinos y comerciantes de la zona de Sol y luz, la concejal de Urbanismo, Mariló Jordá, ha querido aclarar que el camino en cuestión “no es suelo público, por lo que el Ayuntamiento no puede actuar en él”.

La edil asegura que no tenía conocimiento de esta situación, ya que los afectados no habían alertado a concejalía, y explica que el protocolo en estos casos comienza por abrir un trámite de audiencia para que el propietario del terreno asuma la limpieza. Tras la orden de ejecución y en caso de no acatar la petición, se le podría sancionar, y sólo entonces se actuaría desde el ámbito municipal. “Es un proceso largo, que puede durar unos cuatro meses”, asegura Jordá, por lo que los vecinos y comerciantes deberán aguantar la suciedad durante todo el verano.

“Es una cuestión de civismo”, opina la concejala, adelantando que emitirá un escrito a la Policía Local para que aumente su presencia en dicho terreno con el objetivo de intimidar o multar a los dueños de los perros cuando incumplan la normativa.