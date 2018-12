Una vecina pide que se multe a los dueños que llevan a su perro sin correa por la calle

Elena Valdivia, vecina del municipio, quiere pedir que se cumpla la ordenanza de animales, en lo relativo a los dueños de perros que los llevan por la calle sin correa, provocando en ocasiones enganchones con otros canes.

Todo ocurrió a raíz de dos incidentes en los que esta vecina se vio envuelta. En el primero de ellos, su perro, de raza pequeña, sufrió lesiones al ser atacado por otro animal en un parque canino. Sin embargo, el hecho más reciente ocurrió en plena calle, cuando paseaba a su perro poco antes de la medianoche. “Nos cruzamos con otra mujer que iba con el perro suelto. Cuando vi que venía hacia mi le pedí que lo cogiera, pero no me hizo caso, es más, empezó a tirarme del pelo”. En el incidente tuvo que presentarse la policía y ambas implicadas se denunciaron mutuamente, condenadas por altercado público a pagar una multa ya que no se pudo demostrar quien empezó la disputa y no había testigos en ese momento. “Me parece indignante que no no la multen al menos por llevar al perro sin correa”, concluye nuestra protagonista, cuyo enfado ha motivado esta queja que quiere hacer pública.