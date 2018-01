Una vecina denuncia que fue perseguida por una furgoneta sospechosa mientras se dirigía a su casa

El pasado fin de semana, madrugada del viernes al sábado (sobre la 01:30h), ocurrió un desagradable suceso en el que se vio involucrada una vecina de San Vicente.

Según nos cuenta la implicada, se dirigía a su casa, situada en el Barrio Laborinquen, cuando nada más aparcar el coche y comenzar a andar notó que una furgoneta oscura le perseguía. “Al principio no le di importancia, pero cuando me metí en una calle que iba en dirección contraria también vino detrás. Decidí pararme para que me adelantara, pero no lo hizo, sino que también se detuvo”.

En ese momento aceleró el paso, mientras llamaba por teléfono a una amiga para contarle lo que le estaba ocurriendo. Cuanto más corría, más rápido iba también la furgoneta, hasta que afortunadamente pudo despistarla huyendo por los paseos de la calle en la que vive. Antes de entrar en casa volvió a ver el vehículo, esperando al otro lado y apuntando con las luces a sus pies, pero por suerte ya estaba fuera de peligro.

Lo primero que hizo, una vez recuperado el aliento, fue alertar a la policía, que a su vez puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil. Según se indica en la denuncia, se trataba de una furgoneta “con apariencia de caja y varias ventanas blindadas, todas salvo las delanteras”.

La protagonista de este suceso sigue con el temor en el cuerpo y desde entonces no ha salido mucho de casa y siempre acompañada, aunque sí ha contado su historia en redes sociales y en Televisión para que el pueblo esté al corriente de este hecho. De hecho, otra lectora se ponía en contacto con nosotros, alertándonos de la posibilidad de que en Elda exista una denuncia similar.