Una muestra con mil razones para visitarla

Mayor representación de las empresas locales, cambio de ubicación y más participación del sector hostelero son algunas de las novedades de la nueva edición de la Muestra San Vicente, la decimonovena, que se celebra este fin de semana en los aledaños del parque Lo Torrent.

Todo está preparado, bajo el lema “Por mil razones”, para vivir un fin de semana muy intenso con esta Muestra que consolida su periodicidad bianual y mantiene, como principal objetivo, la promoción y dinamización del tejido económico de la localidad.

Desde las 14 horas, los distintos puestos comenzarán a atender al público que quiera visitarles. Este año habrá un total de 63 expositores, 53 de ellos locales y una decena de fuera de la localidad. Se distribuirán en 95 stands (83 locales y 12 no locales). En cuanto a sectores, 20 expositores serán de comercio y servicios, 21 de servicios, 10 asociaciones, 4 de hostelería, 4 de industria y otros tantos organismos oficiales. Respecto con la anterior Muestra y no teniendo en cuenta la Venta no Sedentaria se ha producido un incremento en la proporción de empresas locales participantes.

Miembros del comité organizador

El presidente vuelve a ser José Ramón Gomis Lillo y el resto de integrantes son José Antonio López, Juan Gran, Jaime Selva, Sandra Belló, Sergio Llopis, Asuncion París, Julia Colomina y Conchi Puertas, con José Casarrubios como presidente de Honor.

Programa

La inauguración oficial será esta tarde (20h). Durante todo el fin se semana habrá diferentes actividades que amenizarán la estancia a los visitantes a la muestra. Destacar una batukada de Marakatá Percusión y Batucats, degustación a cargo de los alumnos del ciclo de hostelería y restauración del SEIOPFP Canastell, Danza de la Academia Raquel Espinós, María Torres o Mª Carmen Sereno , demostración a cargo del Hockey Patines del Club Atlético San Vicente-UA, Casa de Andalucía, Sanvi Sports Taekwondo San Vicente, Zumba, Exhibición del Consorcio Provincial de Bomberos y Asociación Ball i Art.

Se habilitará una zona donde poder tomarse unas tapas y bebidas y hacer un alto en la visita a la Muestra. En esta zona se han organizado muchas actividades en el escenario situado en el cruce con la Avenida L´Almassera (DJ, música en vivo, degustaciones, etc.).