Una madre asombrada

Hoy martes 5 de Septiembre de 2017 he tenido que ir con mi hija de 3 años al médico. Su pediatra está de vacaciones, pero como la peque está con tos desde anoche y es propensa a la bronquitis, la hemos llevado de urgencia con el pediatra que le pueda atender. A nosotras nos pertenece el centro médico nº1 de San Vicente del Raspeig, y estamos encantadas con nuestro pediatra, pero con los otros es una lotería; hay uno bastante seco y desagradable, otro es muy gracioso pero casi te echa la bronca por ir al médico… Esta vez he decidido pedir el pediatra directamente, aunque hay dos más que también sé que trabajan bien, valorando más al que ya habia atendido en otras ocasiones a mi hija, eligiéndolo para esta ocasión.

A los peque nos les suela gustar ir al médico, y la mía no es diferente, no quería entrar y cuando la he metido ha dicho que el médico era “mala”. Pobre hombre, lo juzgan sólo por llevar una bata… aún no entiende que es la persona que le ayuda a curarse.

Mi hija sabe que cuando va al médico le toca que le escuchen el pecho y la espalda, pero pocas veces está conforme, hoy no quería acostarse ni se dejaba escuchar, nos ha tocado al médico y a mí agarrarla porque se resistía. Para mí no es la mejor forma, se puede hablar antes con ella, tanquilizarla, la pueden auscultar mientras la tengo en brazos… Pero al fin al cabo estamos en las manos de profesionales y son ellos los que deciden cómo hacerlo.

La cuestión es que cuando estaba acostada y resistiéndose el médico de repente le ha chillado diciendo: ¡CÓMO ME VUELVAS A DAR OTRO GOLPE TE DOY UN TORTAZO!

Me he quedado blanca, he mirado a la niña a la cara para ver si le estaba pegando o qué había pasado, no entendía nada, mi hija solo se estaba resistiendo porque no querían que la tocasen… ¿A qué venia eso? Y el hombre encima me mira y hace un gesto como “todo controlado”.

He cogido a mi hija y se la he quitado de las manos, no iba a permitir que la volviese a tocar, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué clase de persona retrograda amenaza a una niña de 3 años con un acto violento?

Ya han pasado 5 horas de lo sucedido pero sigo atónita por lo sucedido, ¿Qué le ha pasado por la cabeza a esta persona?

Lo cierto es que íbamos sin arreglar porque teníamos pensado pasear al perro y ducharlo, pero a última hora he decidido ir al médico porque la veía mal, ¿habrá provocado nuestra vestimenta prejuicios? ¿Habría dicho lo mismo a un adulto o si hubiese ido acompañada de su padre, se trata de un sentimiento de superioridad?

Puede que una niña de 3 años diera de definición perfecta, el médico es “mala”…

No entiendo nada. En la queja formal que he puesto debes indicar qué solicitas al respecto, pero no estoy segura. No le deseo ningún mal a esta persona, no quiero que pierda el puesto de trabajo o sea una mancha negra en su historial. Además esta persona ya nos pidió disculpas, pero quizá deba trabajar las habilidades sociales, sobre todo la paciencia, la comprensión y el respeto a los menores, que alguien le haga recordar su vocación. Que puede que no sea la de pediatra.