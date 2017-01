Un vecino denuncia a Servicios Sociales en el Síndic de Greuges

El pleno de ayer acabó con una vehemente acusación de un vecino al edil de Servicios Sociales, David Navarro, y a tres de los funcionarios de su departamento, debido a un informe desfavorable por el que se siente agraviado. “Le hago responsable directo de lo que me está ocurriendo a mi y a mi hija”, criticó, asegurando que tomará medidas legales, estando ya el asunto en conocimiento del Síndic De Greuges. Este vecino explicó que “me recibieron el 22 de diciembre, prometiéndome una contestación que no ha llegado hasta esta mañana en forma de llamada telefónica porque usted sabía que vendría al pleno”.

“Le hago responsable directo de lo que me está ocurriendo a mi y a mi hija”

David Navarro no respondió a esta acusación públicamente “por respeto a la confidencialidad de este caso”, invitando al afectado a otra reunión privada, al cual aseguró haberle llamado en dos ocasiones y no por temor a su intervención en el pleno. “Lo que está bien es cobrar y no hacer nada”, continuó el ciudadano, preguntándose “qué Servicios Sociales tenemos en el Ayuntamiento” y explicando que el Alcalde también está al corriente del asunto. El afectado acabó marchándose de la sala, molesto por la ausencia de respuesta y “los gestos” del edil ante su exposición. La secuencia completa está disponible en vídeo en nuestra página Web.