Un poquito de por favor

× 1 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 2 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel Vehículo bloqueando el paso de peatones × 3 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel Estado parque canino frente Lo Torrent × 4 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel Estado parque canino frente Lo Torrent × 5 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel Estado parque canino frente Lo Torrent × 6 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 7 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 8 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 9 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 10 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 11 de 12 Ampliar Suciedad Santa Isabel × 12 de 12 Ampliar Alex Solar Prev Next

Hace algún tiempo me quejé de que el Ayuntamiento nos tildara de “sinvergüenzas” en una campaña que posteriormente han corregido, agradeciendo, en vez, las actitudes cívicas de los vecinos que actúan correctamente cuidando de la recogida de residuos.

Hoy, no obstante, debo reconocer que probablemente seamos los menos los que merecemos que se nos den las gracias. No hay día en que no se encuentren en la vía pública desechos tales como materiales de construcción y otros de diversa naturaleza esparcidos en la acera, frecuentemente a un costado de los contenedores.

Por el Carrer del Clot (parte trasera del CEIP Santa Isabel) hace unas semanas abandonaron allí un vehículo averiado, de alta gama

Por el Carrer del Clot (parte trasera del CEIP Santa Isabel) hace unas semanas abandonaron allí un vehículo averiado, de alta gama. Al parecer, sus dueños lo dejaron allí para volver a repararlo, en plena calle con plena nocturnidad y alevosía en noches sucesivas abandonando en el sitio los restos de lo que parecía un desguace de elementos abollados, trapos sucios (uno con el que cubrían el deteriorado capó) y desechos inclasificables. Sigue por allí, en un alcorque, un sombrerito de paja que alguien dejó por inservible en las últimas fiestas del barrio Santa Isabel, seña de que los servicios de limpieza pasan tarde , mal o nunca.

Otro día, muy temprano, sorprendí a un hombre bajando de un coche para abandonar los restos de un mueble de baño. Hay restos de materiales de construcción , que posiblemente vengan de las obras de reforma de una nave . Aleluya, hermanos.

Casi cada día me desplazo andando hasta la zona del Outlet para comprar en una cadena de supermercados y lo hago cruzando el aparcamiento de manera correcta, por lo que entiendo que es el paso de los peatones entre las filas de vehículos estacionados. Y casi siempre debo sortear a los coches que invaden este espacio, que al parecer no hay nadie que controle. En una ocasión me dirigí a un encargado de la seguridad para señalarle una viga de grandes dimensiones que obstaculizaba el paso y a mi regreso la encontré unos centímetros más allá. Celebro su gran esfuerzo.

El desorden y la indisciplina con respecto a las más elementales normas de convivencia es patente, desde los vecinos que se toman los espacios públicos (parques y jardines) como si fueran el patio de su casa para organizar improvisadas cenas bien regadas, hasta los que amenizan con reggaetón las noches calurosas, desde coches discotecas a todo volumen, a altas horas.

Y aquí no ha pasado nada. Un poquito de por favor.