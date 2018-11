Un padre de un niño autista se queja del trato recibido por Servicios Sociales

Un vecino de San Vicente del Raspeig pidió ayuda al pleno de San Vicente del Raspeig para que su hijo, de 16 años y con un cuadro de autismo severo ingrese en el centro Infanta Leonor, un centro especializado, según indican informes técnicos.

El vecino E.V. expuso a la corporación municipal su desesperada situación ya que actualmente el chico acude al centro de Educación Especial Lo Morant en donde se le ha exigido que acuda acompañado de un terapeuta que la familia tiene que sufragar de su bolsillo, lo que supone un desembolso de 300 euros mensuales.

Para esta familia se están vulnerando los derechos del joven desde el momento que acude a diario a un centro escolar que no le corresponde ni puede atender las necesidades del niño. “Queremos un trato adecuado por parte de la administración pública hacia mi hijo el cual está siendo objeto de una grave vulneración en su derecho fundamental y a su libre desarrollo psicológico y social”.

El CEE Lo Morant, un centro escolar para personas que necesitan una educación y atención especial, pero que carece del equipamiento material y humano necesario para afrontar un trato adecuado a su enfermedad. De hecho a raíz de una de las reacciones consecuencia de su autismo el centro le abrió un expediente disciplinario y se le amenazó con expulsarlo del centro. Una actitud nada constructiva, según este vecino de San Vicente. En su opinión, lo mejor hubiera sido buscar soluciones al problema. Desde entonces tiene que acudir al centro acompañado de su propio terapeuta a cargo de la familia.

E.V. quiere conocer en qué estado se encuentra su hijo en la lista de espera para ingresar en el CEE Infanta Leonor para saber a que atenerse ya que la situación en la que se encuentra en este momento es insostenible. Para ello acudió a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Vicente, para tratar de obtener esa información tal y como le aconsejó el Inspector de Educación del CEE Lo Morant.

“Puede que las personas que me atendieron no tuvieran un buen día pero la respuesta fue que no podían darme esa información. Descolgar el teléfono cuesta muy poco y no vi en la actitud de las personas que me atendieron voluntad de ayuda”, lamentó este padre dirigiéndose a la corporación municipal. Por otro lado recriminó que al intentar invitar a asistentes sociales de San Vicente a una próxima reunión para tratar el caso de su hijo en la que iba a estar el Inspector de Educación y el psiquiatra de la Unidad de Salud Mental infantil, fue imposible contactar telefónicamente, “esta misma llamada ya la hemos realizado varias veces y ha sido imposible”, afirmó. “Por eso, mi presencia en el pleno para exponer este problema y reclamar ayuda.

Hay otros padres que se encuentran en mi misma situación y algunos, están tan desesperados que llegan incluso a denunciar a sus propios hijos para que un juez dictamine su ingreso en un centro especializado”, destacó E.V.

El alcalde de San Vicente Jesús Villa Notario (PSOE), en un primer momento indicó a este vecino que los problemas relativos al CEE Lo Morant, van más allá de las competencias municipales ya que se trata de un centro de Alicante.

No obstante, le pasó la palabra a la concejala de Educación, Begonya Monllor que se mostró interesada en el casó y afirmó que acudiría a la reunión programada para tratar el asunto.