Un informe jurídico concluye que el contrato para comprar viviendas sociales debe ser rechazado

× Ampliar Los concejales presentes en la mesa de negociación (Isalia Gutiérrez, José Luis Lorenzo, Mariló Jordá, Begoña Monllor)

El asunto de la compra de Viviendas Sociales por parte del Ayuntamiento, que andaba enquistado, ha terminado de enrevesarse tras un informe jurídico negativo que ha sido puesto sobre la mesa en mesa de contratación.

Hay que recordar que el proyecto del parque de viviendas sociales es la segunda propuesta más votada de los presupuestos participativos y que el cuatripartito presupuestó una importante cantidad (600 mil euros) el pasado ejercicio para llevarla a cabo. El primer intento quedó desierto, creando discrepancias entre las concejalías implicadas, que acordaron bajar las exigencias y sacar de nuevo a licitación el asunto. En esta segunda tentativa se presentaron cuatro viviendas, lo que según el edil de contratación, José Luis Lorenzo, constituyó “un éxito”.

“Todo queda a expensas de un posible tercer informe para conocer si el asunto se desbloquea o se rechaza definitivamente”

Estado de las viviendas (primer informe)

El problema llegó al conocer el estado de dichas viviendas, ya que según un primer informe de arquitectura ninguna de ellas era accesible y contaban con importantes deficiencias, como desperfectos y manchas en las paredes, falta de limpieza, grietas en el techo, humedades e imposibilidad de eliminar barreras arquitectónicas. El asunto fue llevado hace dos semanas a mesa de contratación, pero acabó aplazándose al existir dudas sobre el proceso (en referencias a quien tenía que asumir la subsanación de dichos desperfectos, que según el informen eran los propietarios).

A esta situación de incertidumbre se sumó la presión por parte de la Plataforma Stop Desahucios Raspeig, pidiendo “un compromiso con fechas sobre cuando van a estar disponibles las viviendas sociales, porque las familias no pueden esperar”. Los integrantes de la PAH llegaron incluso a acudir al pleno y tomar la palabra para informar de que una de las cuatro viviendas, la situada en la calle Bailén, se había caído al ser vendida por el propietario, situación que en ese momento era desconocida para el edil responsable de contratación, José Luis Lorenzo, que se mostró más partidario de buscar otras alternativas distintas.

Informe jurídico en contra

En una nueva mesa de contratación que ha tenido lugar esta semana, la sorpresa ha llegado con un informe jurídico contundente, es este caso de los técnicos de contratación, en el que se aconseja volver a dejar sobre la mesa el asunto “para un mejor estudio”, manifestando que “las ofertas presentadas no cumplen las condiciones establecidas en los pliegos”, añadiendo que en éstos “no se aclara el mecanismo de corrección del estado de las viviendas”, por lo que “deben ser rechazadas en la presente licitación”. Durante la mesa de negociación, el presidente de la misma, José Luis Lorenzo, decidió aplazar la votación para rechazar o no las viviendas, a la espera de un posible tercer informe, ya sea externo o de la casa, especificando otra posible solución.

El edil de contratación no ha querido hasta el momento realizar manifestaciones públicas, mientras la concejal de urbanismo, Mariló Jordá, quien no tiene voto en la mesa, declara que “tenemos que analizar la situación tras este informe para llevar a cabo los procedimientos adecuados. Voy a dar instrucciones para que todos los esfuerzos desde urbanismo se destinen a sacar adelante este asunto, ya que es un tema con el que estamos comprometidos”. De la concejal de Servicios Sociales, Begoña Monllor, también presente en la mesa, aunque sin voto, no hemos podido conseguir reacciones hasta el momento. Desde la plataforma Stop desahucios, ante los últimos acontecimientos, recogerán firmas el sábado para instar al Ayuntamiento a cumplir con sus compromisos.

Todo queda a expensas de un tercer informe para conocer si el asunto se desbloquea o se rechaza definitivamente. Habrá que esperar un poco más para averiguarlo.