Un bloque con “okupas” en Santa Isabel desde hace seis años

El bloque 15 de Santa Isabel lleva seis años padeciendo el “movimiento okupa”. Según denuncia un vecino, harto de la situación, “se metieron en dos viviendas propiedad de los bancos, una la desalojaron pronto pero en otra siguen allí desde entonces”. En estos años ha padecido todo tipo de calamidades, ya que los “okupas” habitan el piso de arriba. “He tenido seis fugas de agua, se me cayó la cocina recién cambiada, causan destrozos en la escalera y arman jaleo hasta las tantas”, explica. Precisamente la semana pasada se encontró el cristal del portal resquebrajado, en una situación que se está volviendo insostenible. Este vecino, que es además presidente de la comunidad, lleva años “batallando con el banco propietario, el ayuntamiento, el juzgado, pero ellos siguen allí y han llegado a amenazarme con quemarme la casa si les echan”. Según nos indica el afectado, ha ganado dos juicios y la orden de desahucio ya se ha emitido en una sentencia firme, a la espera de que la jueza firme el lanzamiento de la vivienda. “Cada vez que pasa algo llamo a la policía, tuve una reunión con el Alcalde, escribí al CIVIC, he ido varias veces a servicios sociales, pero dicen que no pueden hacer nada y ni siquiera pueden actuar como mediadores”, indica el citado vecino, que se siente “indefenso” ante esta situación.

