Un atraco de película en Villamontes

El pasado sábado, una familia de San Vicente vivió una auténtica pesadilla. Estaban disfrutando de una barbacoa en el jardín (serían las 19.30h) cuando cuatro atracadores entraron en su chalet, situado en la barriada de Villamontes.

Al estar la alarma desactivada, en un principio no se percataron de la presencia de intrusos, equipados con patas de cabra, quienes estuvieron revolviendo el salón para hacer acopio de todas las joyas y objetos de valor que encontraron.

“Nos dieron la mano y nos dijeron que lo hacían por necesidad”

Lo peor vino después, cuando no satisfechos con el botín, salieron al jardín, donde se encontraba un hombre, su mujer, consuegra y una pequeña de apenas tres años. Según nos cuenta el propietario, todavía afectado, “actuaron con violencia, me dieron una paliza y me obligaron a abrir la caja fuerte a punta de pistola”. Los asaltantes se llevaron cerca de 6000 euros, pero lo más impactante llegó justo antes de marcharse. “Nos dieron la mano y nos dijeron que lo hacían por necesidad”, declara la víctima.

Rápidamente, una vez se habían ido los atracadores, avisaron a la policía local, que posteriormente puso el asunto en manos de la guardia civil. Los vecinos de la zona se han movilizado y piden mayor presencia judicial. El extrarradio de San Vicente sigue siendo lugar propicio para este tipo de sucesos desagradables, en los que ya no importa ni el hecho de que la casa esté o no habitada en ese momento o haya niños presenciando la situación.