Sonia Sánchez no descarta recoger su acta de concejal

Ante las acusaciones vertidas en los medios de comunicación por parte del Alcalde y del Portavoz del Grupo Municipal del PSOE; y no queriendo ser protagonista de esta situación sobrevenida; debo aclarar a la opinión pública los siguientes extremos:

Cronología de los hechos:

20/11/2017: Se me comunica en el despacho del Alcalde que debo entrar a formar parte del Grupo Municipal del PSOE en el Ayto. de San Vicente, debido a la renuncia del exconcejal Manuel Martínez.

Desde el día 20 de noviembre hasta el 9 de enero mantengo diversas conversaciones con el Alcalde y con el grupo Municipal donde expongo mi actual situación familiar y laboral. Con el objeto de poder conciliar mi situación personal con mi nuevo cargo dentro del Ayto. En todas las conversaciones les indico mi ilusión y disposición para entrar a formar parte del este proyecto.

Parece ser que mi cronología NO coincide con la del Sr. Alcalde pues los días 20 y 24 de noviembre estuvimos reunidos en su despacho. Tampoco parece recordar mis reiteradas peticiones para reunirme con el Grupo Municipal, quienes sólo aceptaron reunirse conmigo el día 4 de diciembre. Reunión en la que ninguno de los concejales quiere asumir más competencias de las que hasta ese momento ya tienen. El Sr. Portavoz me indica que lo que hay en la mesa “y sin asignar” es lo que me corresponde y “no hay nada más que hablar”. Aún a pesar de esta posición enfrentada, y en previsión de que la credencial me llegase lo antes posible, decido seguir llamando al Sr. Alcalde para volver a sentarme con el grupo. Reunión que nunca llega a producirse.

23/01/2018. El Alcalde es informado vía telefónica de que Sonia Sánchez asumirá, aun a pesar de la discordia, la concejalía de Recursos Humanos. Por lo que se necesita una nueva reunión para concretar mi posición respecto del Grupo.

24/01/2018. Se produce una rueda de Prensa del Grupo Municipal donde se me acusa de que he dado la callada por respuesta. Cuando como ven ustedes en la cronología del párrafo anterior esta información no es cierta. Se habla también de “Unanimidad” sin embargo, lo cierto, es que conmigo no han contado.

01/02/2018. Sale un comunicado de prensa donde se me acusa de no haber recogido el certificado desde secretaría, otra mentira más del Sr. Portavoz. Pues el certificado lo tengo en mi poder desde primeros de enero. Lo que aún no he presentado, Sr. Portavoz, es la “declaración bienes”.

Estas actitudes de “oscurantismo” y de “continuas amenazas”, sin tener en cuenta lo que se les ha planteado acerca de mi necesidad de conciliar mi vida laboral y familiar; para poder asumir lo que me ha venido de forma sobrevenida; es lo que me situó en un impás de reflexión para ver cómo hacer frente a esta situación.

Añado que la propuesta desde el Grupo Municipal ha sido siempre la de asumir todas las delegaciones que llevaba el anterior concejal; sin embargo, la diferencia está en asumirlas con “asistencias” o con “media dedicación”. Hecho que con mis responsabilidades laborales y personales (de las cuales ellos son conscientes) no es posible.

Soy novel en esto de la política; pero, tengo criterio para saber cómo debo hacer para conciliar trabajo, familia y colaborar al mismo tiempo con la sociedad. Pero, lo que nunca jamás haré será atacar a un compañero o compañera de forma tan despiadada como lo hace el Sr. Portavoz Municipal.

Se arrogan la posibilidad de iniciar un expediente de expulsión cuando, desde la dimisión del anterior Secretario Gral. De la Agrupación Local, no existe un órgano de dirección

Quiero añadir que se arrogan la posibilidad de iniciar un expediente de expulsión cuando, desde la dimisión del anterior Secretario Gral. De la Agrupación Local, no existe un órgano de dirección. Ni se ha nombrado Gestora. Por lo que, en estos momentos no sé a quién dirigirme como partido; ya que, los miembros del Grupo Municipal no quieren contar conmigo, ni el alcalde y mucho menos, el Sr. Portavoz. Me podrían decir: ¿a quién debo dirigirme? Esto es de LOCOS, o lo están haciendo porque les viene grande asumir un área – RRHH-; que no quieren asumir por sus debilidades. Esta área es de trabajo e intensidad en las negociaciones; para poder buscar la estabilidad y la eficiencia del personal del Ayto. Tengo serias dudas de su capacidad. Puesto que, este personal merece todo el respeto; algo que este Grupo Municipal no le está dando en estos momentos ni está pensando en ellos.

Por lo expuesto, y sintiéndome rechazada y engañada por mis propios compañeros del Grupo Municipal de mi partido, los cuales no solo no me han facilitado mi acceso al cargo de concejal al que tengo derecho y a la asunción de concejalías, sino que, al contrario, me han puesto una traba tras otra, he decidido tomar un tiempo de reflexión y consulta con los órganos superiores del partido para tomar posesión del puesto de concejal del Ayuntamiento de San Vicente. Y no descarto nada ante la situación generada, planteándome en este tiempo de reflexión mi continuidad como militante y la toma de posesión del cargo de concejal.

Agradezco públicamente el apoyo mostrado hacia mí, de numerosos militantes y simpatizantes socialistas.