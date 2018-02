Sonia Sánchez decide tomar el acta de concejal y entrar a formar parte del Grupo Municipal

El Sr. Lorenzo, como Portavoz del Grupo Municipal, ha manifestado con su comportamiento, hacer todo lo imposible por impedir la entrada a una compañera de pleno derecho al Ayuntamiento, cuya única petición ha sido la de entender que es justo conciliar la vida familiar.

Nuevamente, no salgo de mi sorpresa al ver que el Sr. Lorenzo, Portavoz del Grupo Socialista, sigue haciendo todo lo posible para desprestigiar mi honor y mi persona. ¿Cuál es el motivo que esconde para manifestar este rencor hacia mí?; y, ¿qué significa eso de: “los vecinos tienen claro quién es Sonia Sánchez”? como publicó el pasado 3 de febrero en prensa.

Quiero recordar al Sr. Lorenzo, y aprovecho para hacerlo público; que tengo muy presente la primera reunión, en el despacho del Alcalde el mismo día 20 de noviembre. Reunión en la que el mismo portavoz me convoca mediante una llamada de teléfono y no burofax. En esta reunión se encontraban, el Alcalde, el Sr. Lorenzo (antes de ser nombrado Portavoz), el Exsecretario de Política Municipal y yo misma; y antes de que pudieran decirme cómo había de proceder para gestionar la tomar posesión y formar parte del Grupo Municipal; el mismo Sr. Lorenzo me espetó que: “visto como estaba el tema lo que yo tenía que hacer era renunciar al acta”. Todo ello, antes de que yo pudiera articular ni una sola palabra. Por este hecho fue reprendido por los otros dos interlocutores y pudimos seguir la reunión.

Sr. Lorenzo yo no he olvidado tan fácilmente la calurosa bienvenida que me dio.

Curioso es que el Portavoz Municipal, en todas y cada una de las reuniones que hemos mantenido ha mostrado una animadversión hacia mí; y todo ello, por decirle que en cualquier caso yo debía conciliar mi vida personal con el cargo de concejal. ¿Qué delito he cometido, Sr. Lorenzo? Para que me repudie y haga uso de su posición para negarme formar parte del Grupo Político al que pertenezco como militante. Debería el Sr. Lorenzo saber que, visto su forma de actuar, mi único delito es haberle discutido sus métodos y exabruptos contra una mujer por el hecho de discutirle su negación al reparto de las delegaciones.

Y ya puestos en materia, por favor, Sr. Lorenzo deje de mentir. Pues desde que tengo la credencial de la junta electoral en mi poder, sólo ha pasado 1 pleno (31 de enero); dato que le pueden aclarar en Secretaría. Y he de insistirle, de nuevo que, el mismo día 23 de enero, un día antes de su rueda de prensa, el alcalde ya conocía mi decisión de asumir la concejalía de Recursos Humanos con una dedicación de asistencias; aún a pesar las dificultades que conlleva.

Mi decisión es la tomar acta y entrar a formar parte del Grupo Municipal. Soy militante del Partido Socialista (de pleno derecho) y es allí donde voy a ejercer mi servicio. En el día de ayer presenté la documentación necesaria para la toma de posesión de mi cargo. Espero que el Grupo reconsidere su postura. No he cometido ninguna falta que impida estar trabajando en el Grupo Municipal. El retraso se debe a que dicho Grupo no me ha ofrecido las Garantías de una Toma de Posesión como a cualquier otro militante socialista. Sólo he recibido amenazadas del Sr. Lorenzo. Mi disposición como socialista siempre ha estado del lado del servicio al ciudadano.

Doy gracias a los militantes y simpatizantes que me están dado su apoyo en estos momentos.