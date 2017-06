Sin mayoría no hay paraíso

“El PSOE debe saber que expulsando a Sí Se Puede el gobierno queda en minoría”, avisaba en su día la portavoz de Guanyar, Mariló Jordá. Este hecho se evidenció por primera vez en el pleno correspondiente al mes de mayo, celebrado en la tarde del miércoles, cuando la oposición retiró por mayoría (13-12) un punto relativo a las funciones y complementos de algunos funcionarios municipales (directivos del conservatorio y brigada de mantenimiento).

La urgencia ya fue rechazada una semana antes en mesa de negociación, pero desde Recursos Humanos (tras una solicitud del Alcalde a la secretaria) decidieron incluir el asunto en el orden del día a pesar de no haber sido dictaminado en comisión informativa. El edil responsable del área, Manuel Martínez, justificó esta maniobra en que “se trata de un asunto que no podemos dilatar y hay que resolver de forma inmediata”. Sin embargo, la oposición pidió que el punto se dejara sobre la mesa, ya que “pretendemos salvaguardar los intereses del personal afectado para más adelante otras instancias no puedan anular el acuerdo”, expuso la portavoz popular, Mercedes Torregrosa, añadiendo que “esta propuesta debería haber ido acompañada de informes jurídicos y de intervención”. En la misma línea, el portavoz de Sí Se Puede, David Navarro, opinó que “debemos proteger jurídicamente a los trabajadores de este ayuntamiento, no queremos que en un futuro se vean obligados a devolver el dinero”.

Con el apoyo de Ciudadanos y los dos ediles no adscritos, el punto fue retirado, lo que no gustó al PSOE, que a través de Manuel Martínez manifestó a este periódico que “el PP antepone el tacticismo político a los derechos de los trabajadores, en un pacto con Podemos, Ciudadanos y los dos tránsfugas”, añadiendo que “la medida beneficiaba a 32 trabajadores, aquellos que tienen salarios más bajos y realizan trabajos más duros”, concluyendo que “a Sí Se Puede han dejado de importarle los trabajadores”.

Prohibición a Ortiz y Centro del Agua

Otro de los puntos más debatidos de la sesión fue la ejecución de la sentencia judicial que dejaba sin efecto la prohibición de contratar con el Ayuntamiento por parte de la empresa de Enrique Ortiz. El PP se abstuvo en la votación, una posición que el concejal Antonio Carbonell basó en que “ustedes tenían el capricho de ser los primeros en la Comunidad Valenciana en prohibir contratar a Enrique Ortiz, lo que buscaban era la foto”, recordando que “en su día ya avisamos de que lo prudente era esperar a que el juez diera la razón al Ayuntamiento, para evitar posibles perjuicios”. El nuevo edil de contratación, José Luis Lorenzo, respondió que “los costes del juicio han sido ínfimos”, considerando que “lo que ahora nos cuesta dinero es el modelo de gestión que utilizó el PP en su día”, sacando a la palestra también caso del Complejo Deportivo Sur. “No realizaron un mínimo análisis de los riesgos”, concluyó Carbonell.

Sobre el Centro de Agua, la oposición quiso saber si el Ayuntamiento asumiría el coste total en caso de que la Diputación vuelva a denegar la subvención. Antonio Carbonell criticó que “no haya un documento que recoja en qué consiste el Centro de Agua, tan solo una memoria valorada”, a lo que la concejal de urbanismo, Mariló Jordá, respondió que “hacer un proyecto es algo caro”, defendiendo que “lo claro para todos es que San Vicente necesita más lámina de agua”.

Vieja guerra en Ciudadanos

Otro asunto controvertido fue la solicitud de compatibilidad por parte de la portavoz de Ciudadanos, Mª Mar Ramos, para ejercer una segunda actividad profesional. Todos los partidos apoyaron la propuesta por unanimidad, ya que cumplía los requisitos pertinentes (no existir confluencia de intereses públicos y privados, que las actividades se realicen en municipios distintos, no existir coincidencia horaria y que las retribuciones de la actividad privada no superen el 30% de las establecidas en la dedicación exclusiva).

Sin embargo, el problema radicaba en que este asunto no se llevó a pleno con anterioridad, debido según Ramos a que “el documento se había traspapelado”, hecho que fue corroborado por el concejal de Recursos Humanos, Manuel Martínez. “No tengo nada que esconder”, aseguró Ramos, entrando en fricción con su antecesor en la agrupación, Serafín Serrano, que fue quién alertó por escrito de la situación; “Tiene mucho que callar”, afirmó la concejal, recibiendo la respuesta de Serrano, que en el turno de palabra para el público afirmó que “cuando alguien se dedica a la vida política debe estar preparada para encajar la crítica”, sembrando la duda en varias ocasiones sobre el “talante político” de su sucesora, después de que ésta le recordara que “a usted le tiraron del partido”.

Suciedad y conciertos

La tensión no se rebajó en el apartado de mociones. El PP propuso una solicitando un “plan especial de limpieza y desbroce de caminos y solares”, que no sentó bien en Urbanismo, ya que según Mariló Jordá “es algo que ya se está realizando”. Se generó un debate sobre la suciedad en el municipio, que la edil del área despejó aludiendo a la “carencia de personal”. Según Jordá, “si aumentamos el personal de desbroce no habría personal para realizar el montaje de fiestas”, haciendo también hincapié en que “Montoro no nos deja a los Ayuntamientos contratar utilizando nuestro superávit”.

Las explicaciones no convencieron al PP, que a través de Mercedes Torregrosa indicó que “la maleza se nos come”, ironizando con que “cuesta pasear y no se ven algunas señales de tráfico, además del riesgo de incendios que esto conlleva”. Incluso un vecino tomó el micrófono para criticar “la suciedad y dejadez del departamento de limpieza desde usted (Mariló Jordá) está al frente”, opinando que “San Vicente es la vergüenza de la provincia, hagan lo que tienen que hacer y dejen el pueblo limpio” . El tripartito tumbó la moción con sus 12 votos gracias a las dos abstenciones de Sí Se Puede y otra de uno de los no adscritos.

Tampoco prosperó la propuesta referente a los conciertos educativos. Mª Ángeles Genovés (PP) la defendió, argumentando que “hay incertidumbre en los padres debido a la supresión de aulas, incluido en nuestro municipio donde en el San Raimundo de Peñafort se ha eliminado una en primero y otra en segundo”. Por ello abogan por “una planificación educativa de acuerdo con la demanda dual” y por “respetar la libertad de elección del centro por parte de los padres”. La edil de Educación, Begoña Monllor, respondió que “ahora los conciertos son menos necesarios y la demanda es menor”, asegurando que en San Raimundo “había seis alumnos en primero y cinco en segundo, a pesar de lo cual fui a Valencia para conseguir que no se cerrara un aula”. La concejal de Compromís defendió “una educación pública, gratuita y para todos”. En la misma línea se mostraron Guanyar y Sí Se Puede, optando por “una enseñanza “pública, laica y de calidad”, mientras el PSOE recordó que “la inercia anterior era contraria, suprimiendo aulas públicas y abriendo concertadas”. 15 votos (Tripartito + Sí Se Puede) rechazaron la moción.

Sí Se Puede pasa al ataque

En el turno de preguntas destacó la tensión entre el PSOE y Sí Se Puede, la cual no ha disminuido desde la última sesión. “Salieron del gobierno porque su gestión fue inoperante”, afirmó el primer edil. David Navarro, por su parte, acusó a Villar de “doble rasero”, al no tomar medidas por lo que él considera una “mala gestión” en referencia al servicio de reprografía del Patronato, hecho que el Alcalde no entró a valorar, para indignación de su ex socio.

Por otro lado, Begoña Monllor admitió que hay atasco a la hora de lograr el título de familia numerosa, lo que supone un problema en pleno periodo de matriculaciones. Sobre la polémica referente a los aparcamientos suprimidos en la calle Lepanto, Mariló Jordá aseguró que “no había otra posibilidad de ruta alternativa para el camión de la basura”, mientras la concejal de comercio, Asun París, confirmó que “este año no habrá muestra de comercio”, que pasará a ser bienal por decisión del Comité, ni tampoco Noche Abierta, ya que “los comerciantes consideran que no tiene el impacto suficiente”. Sí anunció una campaña de animación comercial alternativa sobre la que pronto se darán más detalles.

Intervenciones del público

A continuación una recopilación en vídeo de algunas de las intervenciones del público asistente al pleno, que se pronunció sobre diferentes asuntos relativos a la actualidad municipal.