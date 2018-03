Cuando están a punto de cumplirse tres años de legislatura, el alcalde socialista de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, se presenta como candidato a la secretaría general del PSOE. Llegó a la política en el año 2006 y desde entonces sus pasos han sido firmes, pero sin estridencias. Los que lo conocen bien, valoran su trato cercano y amable, su capacidad de diálogo y su liderazgo tranquilo. Ahora se enfrenta a un nuevo reto, confiesa que “con ilusión y un elevado grado de responsabilidad”.

-Pregunta: ¿Por qué se presenta a candidato a Secretario General? -Respuesta: Porque es el momento de unir lo institucional con lo orgánico y contar con una dirección estable, renovada y con experiencia al mismo tiempo. Quiero que el partido tenga una única voz, una vez que ha quedado demostrado por experiencias anteriores, que la bicefalia no ha sido positiva.

Tengo mucho que aportar y si los militantes deciden que yo sea el nuevo secretario general, formaré un equipo compacto y operativo, que afronte con ilusión y trabajo todos los retos que tenemos por delante.

-P.: Usted ya fue secretario general. -R.: Sí, de 2012 a 2013, pero tras ese período se ha disuelto la dirección en dos ocasiones seguidas, hasta hoy.

-P.: ¿Qué ofrece Jesús Villar en este momento como secretario general de los socialistas de San Vicente? -R.: Fundamentalmente estabilidad, trabajo, lealtad y honestidad.

Sigo siendo la misma persona que apostó por hacer política de otra manera y hacerla desde el Partido Socialista. Ahora he ganado en experiencia y es el momento de dar un paso más. Los que me han tratado durante todo este tiempo saben que mis principios son los mismos, es más, están si cabe, más fortalecidos.

Creo firmemente en el diálogo y afronto los problemas en busca de soluciones consensuadas, sin huir, sin estridencias, sin esconder la cabeza, sin faltar a la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros, con un elevado sentido de la responsabilidad y además con mucha ilusión.

El proyecto que iniciamos en 2015 se ha asentado y desde la secretaría general es posible seguir construyéndolo con la ayuda de todos los que quieran sumarse a él.

-P.: Para ello necesitará un equipo. ¿Quién le acompañará en la Ejecutiva y cuál será la hoja de ruta? -R.: Mi propuesta está abierta a todos aquellos que quieran trabajar de manera transparente, honesta y por el bien, no sólo del partido, sino de todos los ciudadanos de San Vicente, porque si soy elegido seré el secretario de todos los militantes. No conformaré una Ejecutiva muy numerosa pero sí muy compacta.

Sólo contaré con gente en la que se pueda confiar. Quiero que las distintas secretarías sean un verdadero foro de trabajo y debate, de donde salgan propuestas reales para llevar a cabo y donde se pueda escuchar la voz de los militantes y de los vecinos, formando equipos de trabajo mixtos y recuperando la presencia activa en el tejido social, que es uno de los retos más importantes para el que elaboraremos un calendario de contactos con cada una de las asociaciones del municipio.

-P.: ¿Cómo valora la situación actual del PSOE de San Vicente? -R.: Nuestro partido es una organización con una estructura abierta y democrática donde se concentran personas con distintas opiniones, al contrario de otros partidos, que tienen una estructura piramidal, con un flujo de poder de arriba abajo.

Estoy convencido de que la diversidad siempre enriquece, todo depende de la elegancia con la que se hagan valer esas opiniones.

Nuestros estatutos regulan la forma de proceder y marcan las reglas del juego. Siempre hay quien es amigo de manipular con la única intención de hacer daño para imponer su visión partidista y egocéntrica. Las formas en política son muy importantes.

Nuestro último secretario general dimitió y automáticamente la Ejecutiva dejó de existir, utilizando el ruido mediático para beneficio propio, dañando a nuestra organización.

Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar y los ciudadanos son inteligentes. Como dijo Lincoln, “no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo”. El PSOE de San Vicente está en un buen momento, porque tenemos la oportunidad de afrontar con optimismo e ilusión un nuevo período, con las cartas boca arriba sobre la mesa.

-P.: Usted ha superado discrepancias no sólo con la oposición, también con sus socios de Gobierno e incluso con personas de su propio partido. ¿Cómo se consigue eso? -R.: Actuando siempre en conciencia, con el objetivo claro del bien común, del servicio al ciudadano y alejándome de personalismos. En política los egos son muy peligrosos.

Lo realmente importante son las personas para las que trabajamos, nuestros vecinos, y nunca debemos perder de vista que esa es la prioridad del día a día, porque si eso ocurre, si nos olvidamos de lo realmente importante, estamos alejándonos de la esencia de la política que es el servicio público.

No siempre es sencillo llegar a acuerdos, porque la pluralidad enriquece la política pero también presenta en ocasiones posiciones encontradas, pero el diálogo y el consenso son dos herramientas de trabajo que he aprendido a desarrollar cuando se trata de llegar a puntos de encuentro que beneficien a los vecinos de San Vicente del Raspeig.

-P.: Son muchos partidos los que forman el Gobierno y muchos puntos de vista. ¿Cómo es la relación con sus socios? -R.: Los nuevos gobiernos plurales han sido un aprendizaje para muchos de nosotros. Los vecinos y vecinas de San Vicente decidieron acabar con las mayorías absolutas que estoy convencido de que también albergaban en su foro interno muchas discrepancias, pero que sin duda hacían más cómodo gobernar.

Nuestra responsabilidad con los ciudadanos que nos votaron pasaba por poner todo nuestro empeño en este aprendizaje. Es lógico que al principio tuviéramos que pasar una etapa de acople, aprender a gestionar juntos, trabajando en lo que nos une y buscando puntos de encuentro en lo que discrepamos. No somos el mismo partido. Pero tras esa primera fase, las relaciones son buenas y eso se nota en los resultados. La gente lo percibe. La gestión avanza a buen ritmo.

-P.: Pero no me negará que ha tenido que tomar decisiones difíciles durante estos tres años. -R.: Por supuesto. El diálogo y el consenso siempre son mi primera opción. Creo en la capacidad de las personas para trabajar en equipo, sumando, aportando puntos de vista que enriquezcan, con un objetivo común, pero no me tiembla el pulso si tengo que tomar una decisión rotunda cuando de lo que se trata es de salvaguardar los intereses de los sanvicenteros y sanvicenteras, y cumplir con el compromiso que adquirí con ellos.

En política no todo vale. Puedo tolerar el error porque todos somos humanos y nos equivocamos, pero nunca la traición, la deslealtad y la mentira, venga de donde venga, porque quien traiciona este proyecto, no me traiciona a mí, sino a todos los vecinos de San Vicente y eso no lo pienso consentir.

-P.: ¿Cuál es el secreto para salir fortalecido de todo esto? -R.: Supongo que seguir siendo el de siempre. No hacer caso al ruido que algunos pretenden provocar para desdibujar la gestión. Pasar por el cargo y que el cargo pase por ti para hacerte comprender que lo que importa es San Vicente y su gente, nunca uno mismo. Trabajar en equipo y rodearte de personas que apoyen y respalden tus decisiones, que también son las suyas. No estoy sólo en esto, cuento con el apoyo de mis compañeros del Grupo Municipal y con un equipo humano de confianza. Trabajamos con unidad y respeto, siguiendo el programa socialista. Entre todos hacemos que esto funcione.

-P.: Después de tres años de legislatura, ¿cree que se están cumpliendo las expectativas que los ciudadanos depositaron en usted? -R.: Le puedo asegurar que desde el Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno está haciendo un trabajo diario muy concienzudo. Nosotros trabajamos para mejorar el día a día de las personas, no para poner nuestro nombre en una placa. En este sentido ya hemos recogido algunos frutos. Hemos aumentado el presupuesto en atención a las personas que más lo necesitan, hemos realizado una mejora de las infraestructuras del municipio que durante muchísimos años han estado descuidadas, hemos reducido en algunos casos y congelado en otros, la carga impositiva, hemos puesto en marcha los presupuestos participativos y ya está en camino el nuevo pabellón deportivo que tanta falta hace para los deportistas y clubes de San Vicente.

Muchos pequeños cambios suman una gran realidad. Estas son sólo algunas de las cosas que ya están en marcha. Además, el nuevo concejal socialista de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, está trabajando mucho y muy bien para solucionar en breve cuestiones como la productividad de los trabajadores del Ayuntamiento y podemos presumir de tener una economía saneada con nuestros presupuestos aprobados en tiempo y forma. Y este mes se incorpora un nuevo concejal socialista a este equipo de trabajo, que estoy convencido de que llevará a cabo una gran gestión. El trabajo municipal es constante y tiene una respuesta clara en la calle.

-P.: Explique a los ciudadanos por qué es tan importante aprobar los presupuestos con el inicio del año. -R.: Porque de esta forma podemos llevar a cabo las inversiones previstas para el año en curso. El presupuesto municipal es el motor para que la maquinaria pueda funcionar correctamente. Además, con gobiernos plurales y en minoría como el nuestro, la aprobación del presupuesto antes de que comience el año, es un ejercicio de consenso y puesta en común que hay que poner en valor. Una prueba de que no es una tarea sencilla, es que somos el único municipio de la comarca que lo ha conseguido.

-P.: Usted es un claro defensor de la política de cercanía, ¿por qué? -R.: No se puede hacer política para las personas sin esa cercanía.

Sería incongruente. Cuando desde el Partido Socialista acuñamos la frase “otra forma de hacer política es posible”, no era un mero slogan publicitario sino una declaración de intenciones que hemos llevado a la práctica.

Los sanvicenteros y sanvicenteras estaban cansados de políticos distantes y altivos, diría que hasta fríos. Nosotros somos gente normal, de la calle, que entiende sus preocupaciones y sus problemas, con capacidad de empatía. Los vecinos de San Vicente saben que tienen mi despacho abierto. En estos tres años calculo que habré tenido alrededor de 2.000 visitas con vecinos, asociaciones, comerciantes… y la gente lo agradece. Aunque no siempre tengo la solución a lo que me plantean, valoran muy positivamente el hecho de ser atendidos y escuchados, porque eso antes no era lo habitual.

-P.: Su agenda es pública. ¿Se puede estar en todas partes? -R.: Al menos se intenta. Es verdad que la agenda es complicada de cuadrar porque son muchos actos, muchas citas y todas importantes para San Vicente. Nuestro municipio es tremendamente activo y al inicio de legislatura me propuse participar de esa actividad en el mayor grado posible. El hecho de que todo el mundo pueda consultar la agenda diaria en mi página web es un ejercicio de transparencia. Estoy a disposición del pueblo de San Vicente.

-P.: ¿Qué le dice la gente por la calle? -R.: En este sentido sólo tengo experiencias positivas. Hago vida en el pueblo, voy y vengo andando a casa, salgo con mi mujer y mi hija, participo en la Fiesta, sigo siendo el Jesús de antes en ese sentido. La gente me para por la calle con normalidad y me hace partícipe de sus problemas, de sus ideas, de sus propuestas, siempre en la línea de mejorar San Vicente. Yo lo agradezco porque ese era uno de mis objetivos, involucrar al ciudadano en la vida municipal y que ellos se sintieran parte de este proyecto. Agradezco que tengan esa confianza de poder dirigirse a mí. Al final esto es cosa de todos. San Vicente es de los sanvicenteros y sanvicenteras.

Aposté además por las redes sociales como instrumento de comunicación directo con los ciudadanos y hemos creado una comunidad de vecinos a través de Facebook, Twitter e Instagram, con los que comparto la actualidad del municipio y un contacto para dar respuesta a las cuestiones que me consultan.

-P.: ¿Cuál es el coste de tanta actividad? -R.: Para poder llegar a todo siempre es la familia la que sacrifica su tiempo. En esto no hay horarios, ni fines de semana, ni vacaciones, pero resulta muy gratificante cuando te vas a casa sabiendo que has podido ayudar a solucionar algún problema. Eso compensa cualquier sinsabor.

-P.: ¿Tenemos Jesús Villar para rato? -R.: Estaré siempre que tenga el apoyo de los sanvicenteros y sanvicenteras.

Es a ellos a quien corresponde valorar mi gestión, pero desde luego mi voluntad es la de seguir trabajando en esta línea de política cercana, directa y de gestión por las personas.

Es verdad que una legislatura, para los tiempos que se manejan en la administración, en ocasiones no todo lo ágiles que nos gustaría, no siempre es suficiente para llevar a cabo todos los proyectos que quisiéramos.

Me gustaría volver a contar con la confianza de los vecinos de San Vicente. Para ello voy a conformar un Partido Socialista sólido, ilusionante y comprometido, que sea una garantía para nuestros ciudadanos y en el que depositen su confianza.

Vamos a trabajar en equipo por San Vicente del Raspeig.