Servicios Sociales acusa al PP de mentir sobre los escolares que se quedaron sin comedor

× Ampliar Begoña Monllor Arellano

“El grupo popular está manipulando los datos y por tanto miente y falta al respeto a la ciudadanía”, ha declarado la concejala de Servicios Sociales, Begoña Monllor, tras denunciar la concejala popular, Mari Ángeles Genovés, que 22 escolares se quedaron sin comedor este verano.

Monllor ha explicado que en las bases de las ayudas se establecen unos requisitos puntuables según las condiciones económicas de las familias y, posteriormente, se confecciona una lista de espera por si falla alguno de los seleccionados. “Lo que ocurrió el pasado verano fue que diez escolares, que inicialmente se quedaron sin plaza pese a obtener puntuación suficiente para tener derecho al comedor, finalmente sí obtuvieron la ayuda por un ampliación que hicimos de la misma. Y doce escolares más, que no habían alcanzado la puntuación mínima, quedaron en lista de espera”. Por lo tanto, explica Monllor, “todos los niños que superaron la puntuación recibieron el servicio y solo 12, y no 22 como dice el grupo popular, quedaron fuera por no alcanzar los requisitos mínimos”.

Según la concejala, en 2014, cuando gobernaba el PP, el Ayuntamiento destinaba a estas ayudas 41.600 euros y se limitaba a dar un desayuno a los escolares y a repartir un kit básico de alimentación. “Ahora hemos subido más de un 50% las ayudas, destinamos 63.844 euros, damos desayuno y comida a los niños y una ayuda económica para que sus familias hagan la compra”. “Nuestro objetivo es ir subiendo las ayudas año a año para llegar al mayor número posible de escolares”, ha indicado Monllor.