Sensación agridulce de la plataforma Stop desahucios tras reunirse con el alcalde

La Plataforma Stop Desahucios Raspeig mantuvo una reunión con el alcalde de San Vicente del Raspeig, en la cual este les traslado sus buenas intenciones, pero no compromisos concretos . En relación a la oficina municipal Antidesahucios y de Intermediación Hipotecaria de la cual hace más de dos años de su aprobación en pleno 30 de septiembre de 2015 no se comprometió a ninguna fecha mas allá de que estará en funcionamiento antes de que termine 2018, pese a que cuentan con espacios disponibles como ya se le comentó en dependencias municipales y la jefatura de dicha oficina está creada desde principios de 2017, aunque sin cubrir la plaza.

Sobre la compra de viviendas sociales que se aprobó en 2016 y cuenta con una dotación de 600,000 € en los presupuestos municipales las cuales aún no se han comprado, igualmente nos ha trasladado su interés en que se solucione lo antes posible con un informe la compra de las tres viviendas actualmente presentadas a la licitación, y a buscar la formula para seguir comprando viviendas para alquiler social en nuestro municipio , que actualmente no cuenta con ninguna, pero al igual que con la oficina de vivienda no ha querido trasladar a esta plataforma ninguna fecha concreta.

Por otro lado vuelve una vez mas a trasladarnos su intención de desistir por parte del presupuesto de compra y crear más ayudas de alquiler, hecho que vemos poco factible, porque salvo que encuentren otra fórmula a la actualmente existente, que es la de conceder ayudas a alquileres ya constituidos , lo cual se valora positivamente al considerar que sí alivia a parte de la población, sigue sin solucionar el tema del acceso a la vivienda en San Vicente del Raspeig, si las familias no pueden alquilar bien por que sus ingresos no son elevados ( si se gana menos de 1000 € es prácticamente imposible que firmes un contrato de alquiler) o por el exceso de garantías que se piden de nada sirve que se creen más lineas de ayuda al alquiler.

"Las y los miembros esta Plataforma salimos de dicha reunión con una sensación agridulce"

Las y los miembros esta Plataforma salimos de dicha reunión con una sensación agridulce, ya que aunque se hizo por parte del alcalde una declaración de buenas intenciones respecto al tema de vivienda , seguimos sin tener un compromiso con fechas tanto de cuando va a estar en marcha la oficina municipal de vivienda, como de cuando van a estar disponibles las viviendas sociales.

Por todo ello vamos a proseguir recogiendo firmas y continuaremos con las movilizaciones hasta que estos dos proyectos tan necesarios en nuestro municipio sean una realidad, y esperamos que muy pronto veamos movimientos por parte del ayuntamiento en favor cumplir los compromisos que adquirieron ,“porque las familias no pueden esperar”.